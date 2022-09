Alzheimer-Früherkennung: Was deine Pupillen über dein Demenz-Risiko verraten

Bei der Forschung nach Ursachen von Alzheimer wurde sich bisher auf zwei Faktoren beschränkt, die mit der Abtötung von Neuronen im Hirn in Verbindung gebracht werden. Das führt somit zu einer fortschreitenden kognitiven Dysfunktion. Die Faktoren sind:

die Verklumpung des Proteins Tau im Gehirn die Ansammlung von Proteinplaques (Amyloid-Beta) im Gehirn

Neue Ergebnisse zur Demenz und Alzheimer: Augen spielen wichtige Rolle

In einer neuen Studie, die in der Fachzeitschrift "Neurobiology of Aging" veröffentlicht wurde, legte das Forschungs-Team die Aufmerksamkeit nicht nur auf die auslösenden Faktoren der Krankheit, sondern auf eine neue Methode, die bei der Früherkennung helfen soll: die Bewegung der Pupillen in Verbindung mit kognitiven Tests, also Denkaufgaben.

Laut einer neuen Studie der "University of San Diego" in Kalifornien, lässt sich ein erhöhtes genetisches Risiko für Alzheimer durch die Pupillenbewegungen lange vor Eintritt der Symptome erkennen. Denn das Gehirn von Betroffenen verändere sich schon lange vor dem Auftreten der ersten Symptome - und diese Veränderung schlägt sich auch in den Pupillenbewegungen nieder.

Genauer gesagt: Die Pupillenreaktionen des Menschen werden vom Hirnteil Locus Coeruleus gesteuert (ein Neuronencluster im Hirnstamm). Dieser Teil des Gehirns ist für die Erregung und Regulierung der kognitiven Funktionen zuständig.

Protein "Tau" hängt mit Pupillen und Demenz zusammen

Das Protein "Tau", das bei einer Erkrankung an Alzheimer verklumpt, ist stark mit der Wahrnehmung verbunden. Während die Testpatienten nun also Aufgaben machen, steuert der Locus Coeruleus (die Hirnregion) den sich ändernden Durchmesser der Pupillen.