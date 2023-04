Demenz an den Augen erkennen: Auf diese Symptome musst du achten

Bei der Forschung nach Ursachen von Alzheimer wurde sich bisher auf zwei Faktoren beschränkt, die mit der Abtötung von Neuronen im Hirn in Verbindung gebracht werden. Das führt somit zu einer fortschreitenden kognitiven Dysfunktion. Die Faktoren sind:

die Verklumpung des Proteins Tau im Gehirn die Ansammlung von Proteinplaques (Amyloid-Beta) im Gehirn

Neue Ergebnisse zur Demenz und Alzheimer: Augen spielen wichtige Rolle

In einer Studie, die in der Fachzeitschrift "Neurobiology of Aging" veröffentlicht wurde, legte das Forschungs-Team die Aufmerksamkeit nicht nur auf die auslösenden Faktoren der Krankheit, sondern auf eine neue Methode, die bei der Früherkennung helfen soll: die Bewegung der Pupillen in Verbindung mit kognitiven Tests, also Denkaufgaben.

Das Team der "University of San Diego" in Kalifornien hat dabei herausgefunden, dass sich ein erhöhtes genetisches Risiko für Alzheimer durch die Pupillenbewegungen lange vor Eintritt der Symptome erkennen lässt. Denn das Gehirn von Betroffenen verändere sich schon lange vor dem Auftreten der ersten Symptome - und diese Veränderung schlägt sich auch in den Pupillenbewegungen nieder.

Genauer gesagt: Die Pupillenreaktionen des Menschen werden vom Hirnteil Locus Coeruleus gesteuert (ein Neuronencluster im Hirnstamm). Dieser Teil des Gehirns ist für die Erregung und Regulierung der kognitiven Funktionen zuständig.

Protein "Tau" hängt mit Pupillen und Demenz zusammen

Das Protein "Tau", das bei einer Erkrankung an Alzheimer verklumpt, ist stark mit der Wahrnehmung verbunden. Während die Testpatienten nun also Aufgaben machen, steuert der Locus Coeruleus (die Hirnregion) den sich ändernden Durchmesser der Pupillen.

Hierbei konnte festgestellt werden, dass Personen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung und somit auch dem verklumpten Protein "Tau", eine größere Pupillenerweiterung und mehr kognitive Anstrengung aufzeigten. Dennoch erzielten beide Testgruppen die gleichen Ergebnisse.

Durch die größere Pupillenerweiterung bei kognitiver Anstrengung erkannten die Forscher*innen also leichte kognitive Beeinträchtigungen frühzeitig, obwohl an den Testergebnissen eigentlich keine Defizite auffielen.

Wie zuverlässig ist die Messung der Pupillenreaktion?

Da die Forscher*innen eine Verknüpfung zwischen der Pupillenreaktion, dem Protein "Tau" und der Arbeit des Locus Coeruleus nachwiesen, kann die Beobachtung der Pupille laut der Forscher*innen als Screening-Methode zur Früherkennung des erhöhten Alzheimerrisikos genutzt werden. Die Methode hilft, das Risiko der Krankheit zu erkennen, bevor Symptome auftreten und erleichtert so eine Behandlung.

Wissenschaftler*innen arbeiten aber nicht nur an der verbesserten Früherkennung der Krankheit, sondern bemühen sich auch seit Jahren um ein Mittel zur Heilung. Nun scheint die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Alzheimer in greifbare Nähe gerückt zu sein.

Deswegen ist die Früherkennung wichtig

Dieses neue Verfahren, allgemein die Früherkennung von Alzheimer, ist aus verschiedenen Gründen wichtig, wie Professor Dr. Jens Wiltfang, Vorstandsmitglied im Kompetenznetz Demenzen, auf der Seite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erklärt: Zum einen sei bekannt, dass körperliche Aktivität, gesunde Ernährung und Gedächtnistraining die Alzheimer-Erkrankung verlangsamen können - allerdings nur in Frühstadien.

Zum anderen gibt es Medikamente wie zum Beispiel Lithium, die den Krankheitsprozess verzögern. Sie wirken umso effektiver, je früher sie eingenommen werden. Um den Patienten durch Lebensstiländerungen, geistiges Training und Medikamente lange eine gute Lebensqualität zu sichern, muss man die Krankheit also möglichst früh diagnostizieren.

Das könnte dich auch interessieren: Demenz: Mit diesen Tipps kannst du Alzheimer verzögern oder sogar verhindern