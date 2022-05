Kaum geht die Corona-Pandemie langsam zu Ende, taucht ein neues Virus auf: In mehreren westlichen Ländern werden Fälle von Affenpocken vermeldet. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es inzwischen mehr als 250 Fälle von Affenpocken in 16 Ländern. Diese Zahl an bestätigten Infektionen und Verdachtsfällen betreffe jedoch nur Länder, in denen die Viruskrankheit zuvor nicht regelmäßig gehäuft aufgetreten sei, sagte WHO-Expertin Rosamund Lewis. Auch in Deutschland gab es erste Fälle.

Bei vielen Menschen gingen angesichts dieser Nachricht erstmal die Alarmglocken los, doch die aktuelle Situation lässt sich bei genauerem Hinsehen kaum mit Corona vergleichen. "Corona hat uns gelehrt, sehr genau die Entwicklung weltweit zu betrachten. Denn in einer globalisierten Welt verbreiten sich nicht nur Güter schnell, sondern auch Krankheiten", sagt Gerald Gaß, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Aber nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse müssen wir keine Affenpocken-Pandemie befürchten, meint der Verbandschef.

Wieso Experten keine Affenpocken-Pandemie fürchten: Das ist der Unterschied zu Corona

Clemens Wendtner von der Münchner Klinik Schwabing sieht die Lage ebenso gelassen. "Es war kein Schock, als wir die Nachricht gehört hatten. Es war nur eine Frage der Zeit, wann der erste Patient nach Deutschland kommt", so Wendtner im ZDF. Nun behandelt der Mediziner ebendiesen ersten Patienten. Dabei soll es sich um einen 26-Jährigen aus München handeln. Von einer zweiten Pandemie gehe Wendtner nicht aus. Auch Gerd Sutter, Virologe und Veterinärmediziner von der Ludwig-Maximilians-Universität München, sagt: "Eine neue Pandemie haben wir nicht zu befürchten." Im Gespräch mit der "Zeit" erklärt Sutter, er gehe nur von einer punktuellen Ausbreitung der Affenpocken aus. "Affenpockenviren sind seit Jahrzehnten bekannt, in Zentral- und Westafrika heimisch, dort werden regelmäßig Ausbrüche in Menschen beobachtet, aber die sind relativ klein." Worin liegt also der Unterschied zwischen Affenpocken und Corona?

Beiden Viren gehören zu größeren Familie von Erregern, die bereits länger bekannt sind. Aus der Familie der Pockenviren sind wohl die Variola-Pocken am bekanntesten. Für hunderte Millionen Menschen endete die Infektion tödlich. Erst dank einer Impfung wurden die Pocken im Jahr 1979 von der WHO für ausgerottet erklärt. In der Tierwelt gibt es aber weiterhin die Pocken und ganz ähnlich wie das Coronavirus können sie über sogenannte Zoonosen unter den Tierarten weitergeben werden oder auf den Menschen überspringen. So stammen etwa die Affenpocken laut Forschenden vermutlich von Hörnchen und Nagetieren und wurden an Affen und schließlich auch Menschen übertragen. Erstmals nachgewiesen wurde das Virus allerdings bei Affen, daher wurde der Erreger nach den Tieren benannt.

Anders als Coronaviren sind Viren aus der Pocken-Familie jedoch stabiler. Ständige Mutation sind bei Pockenviren daher eher unwahrscheinlich. Diese Tatsache macht es auch der Forschung leichter. Verändert sich das Virus nicht so schnell, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass bereits bestehendes Wissen und Impfstoffe genutzt werden können. Bei Corona war das nicht der Fall, bei den Affenpocken stehen die Chancen dagegen gut: Forschende aus Antwerpen haben eine Genomsequenzierung in einem aktuellen Affenpocken-Fall durchgeführt. Das Erbgut soll vollständig mit dem einer Infektion aus dem Jahr 2018 übereinstimmen.

Affenpocken sind weniger ansteckend als Corona

"Das ist wichtig", schreibt die Virologin Sandra Ciesek zu diesem Untersuchungsergebnis auf Twitter. "Das Virus sollte also auch die gleichen Eigenschaften behalten haben." Bei den Eigenschaften des Affenpocken-Virus kommt der wohl wichtigste Unterschied zum Coronavirus ins Spiel: die Übertragung. Bei Corona kamen dabei gleich mehrere Faktoren zusammen, die eine Pandemie begünstigen. Zum Beispiel können die Menschen Coronaviren weitergeben, ohne selbst Symptome zu bekommen. Außerdem verbreitet sich die Viren vorwiegend über Tröpfcheninfektion. Schon kleinste Partikel, die sogenannte Aerosole, reichen dabei aus. Corona konnte sich auf diesem Wege großflächig verbreiten, immer wieder war die Rede von "Superspreader-Events". Affenpocken übertragen sich nicht so leicht.

"Die Gefahrensituation ist gering, weil das Virus nur durch engen Körperkontakt, also über Körperflüssigkeiten oder Krusten, weitergegeben wird und nicht durch Tröpfcheninfektion wie Niesen, Husten oder Sprechen", sagt Tobias Tenenbaum, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Aus diesem Grund schätzt auch der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, laut "NOZ" die Affenpocken "weit weniger ansteckend als Corona" ein. Das Robert-Koch-Institut (RKI) betont ebenso, dass die Übertragung von Mensch zu Mensch selten sei und nur bei engem Kontakt möglich.

"Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland wird nach derzeitigen Erkenntnissen als gering eingeschätzt", so das RKI. Dennoch hat das Institut zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium Empfehlung zur Eindämmung der Affenpocken formuliert. So soll beispielsweise eine Isolation von Infizierten angeordnet werden. Eine große Impfkampagne ist jedoch nicht geplant. Stattdessen wird die sogenannte Ringimpfung in Betracht gezogen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mitteilt. Bei einer Ringimpfung werden alle Kontaktpersonen eines Infizierten immunisiert. Rund 40.000 Dosen eines entsprechenden Vakzins seien bereits bestellt worden. Auch die vorhandenen Impfstoffe gegen die Variola-Pocken sollen laut Fachleuten bei Affenpocken wirken.

mit dpa