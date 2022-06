Affenpocken: In Deutschland bisher nur Männer mit dem Virus infiziert

In Deutschland bisher nur mit dem Virus infiziert WHO warnt : Reale Gefahr für Frauen und Kinder

: Reale Gefahr für Berichte von anderen Übertragungen: Einige Länder melden Infektionen bei Frauen

Effektive Schutzmaßnahmen: WHO bittet um Eigenverantwortung

Seit einigen Wochen breiten sich die Affenpocken in einigen europäischen Ländern immer weiter aus. Die bisher registrierten 113 Infizierten in Deutschland sind ausschließlich Männer. Das Virus wurde wohl durch Geschlechtsverkehr übertragen, wie die WHO mitteilte. Deutschland zählt den bisherigen Daten zufolge neben Großbritannien, Spanien und Portugal zu den europäischen Ländern mit besonders vielen Virus-Nachweisen. Die Erkrankung äußert sich durch verschiedenen Symptome. Das auffälligste ist die Entwicklung eines Hautausschlags.

Affenpocken: WHO warnt vor unbemerkter Übertragung

Laut RKI überträgt sich die Erkrankung normalerweise über Körperflüssigkeiten wie Blut, Gewebe oder Ausscheidungen von einem infizierten Tier auf den Menschen. In den meisten Fällen übertragen Nagetiere die Hauterkrankung. Eine Übertragung der Affenpocken von Mensch zu Mensch sei äußerst selten und nur bei sehr engem Kontakt möglich. Bisher galten die Pocken nicht als sexuell übertragbare Krankheit. Die aktuellen Fälle zeigen laut RKI aber das Gegenteil.

Jüngst hat nun auch die WHO deutlich vor den Affenpocken gewarnt. Der Grund: Über 1000 Fälle aus 29 Ländern, in denen das Virus nicht endemisch ist, seien der WHO übermittelt worden sagte WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus in einer Videokonferenz zur aktuellen Affenpocken-Lage.

Die plötzliche Ausbreitung der Affenpocken in mehreren nicht endemischen Ländern deute darauf hin, dass es bereits seit einiger Zeit zu unbemerkten Übertragungen gekommen sei.

Risiko für "vulnerable Gruppen" laut WHO real: Kinder und schwangere Frauen vor Affenpocken gewarnt

"Das Risiko, dass die Affenpocken sich in nicht endemischen Ländern etablieren, ist real", sagte Ghebreyesus. "Die WHO ist insbesondere besorgt über die Risiken des Virus für vulnerable Gruppen, einschließlich Kinder und schwangere Frauen." Dieses Szenario könne aber verhindert werden.

Deshalb bittet der WHO-Generaldirektor um Eigenverantwortung im Falle einer Infektion und um Maßnahmen von Seiten der Länder. Es gebe "effektive Schutzmaßnahmen", an die man sich im Ernstfall halten sollte. Infizierte sollten sich demnach isolieren und den Kontakt zu anderen Menschen - auch im gleichen Haushalt - meiden. Betroffene Länder sollten laut WHO vermehrt auf Kontaktnachverfolgung setzen, um die Ausbreitung des Affenpocken-Virus einzudämmen.

Das könnte dich auch interessieren: Affenpocken vs. Corona: Was die Viren unterscheidet - und warum eine zweite Pandemie unwahrscheinlich ist.