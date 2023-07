Kranke Bauchspeicheldrüse? Auf diese Anzeichen solltest du achten

Die Bauchspeicheldrüse ist für unseren Körper überlebenswichtig, da sie die Verdauung regelt. Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) liegt im Oberbauch neben dem Magen, Zwölffingerdarm und der Milz. Sie hat eine längliche Form und wird in Kopf, Körper und Schwanz-Bereich unterteilt.

Das Organ hat vor allem zwei wichtige Funktionen: Sie produziert Enzyme, welche der Körper braucht, um Nährstoffe wie Fett, Kohlenhydrate und Proteine aus der Nahrung aufzuspalten. Zudem stellt die Bauchspeicheldrüse Insulin her und reguliert damit unseren Blutzuckerspiegel.

Bauchspeicheldrüsenentzündung: Mögliche Symptome

Treten Probleme mit dem Blutzuckerspiegel oder der Verdauung auf, können dies daher Anzeichen für eine erkrankte Bauchspeicheldrüse sein. Allerdings können auch viele andere Ursachen dahinter stecken, wie etwa Stress, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Diabetes.

Eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse nennt sich Pankreatitis. Die häufigsten Ursachen der Entzündung sind Gallensteine und ein zu starker Alkoholkonsum. Meist ist die akute Entzündung nach ein bis zwei Wochen überstanden. Sie kann aber auch zu Komplikationen und Folgeerkrankungen führen. Dann kann die Behandlung mehrere Monate dauern. Eine Pankreatitis wird im Krankenhaus behandelt, weil sie bei einem schweren Verlauf auch lebensbedrohlich werden kann. Bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung gibt es folgende charakteristische Anzeichen:

Heftige Schmerzen im Oberbauch, die bis in den Rücken ausstrahlen können

Übelkeit und Erbrechen

Fieber

Kreislaufprobleme

Aufgeblähter Bauch

Schwitzen

Beschleunigter Puls (100 bis 140 Schläge pro Minute)

Flache und schnelle Atmung

Niedriger Blutdruck

Gelbfärbung des Augenweiß

Bauchspeicheldrüsenkrebs: Das sind Anzeichen

Das Tückische an Bauchspeicheldrüsenkrebs: Die Betroffenen merken in der Regel sehr lange nichts von der Erkrankung. Erst wenn das Krebsgeschwulst auf andere Organe, wie den Gallengang, den Magen oder den Dünndarm drückt, machen sich Symptome bemerkbar. Häufig haben die Krebsgeschwulste dann bereits metastasiert, was eine Behandlung erschwert. Die ersten Symptome einer Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung ähneln einer Pankreatitis.

Bauchspeicheldrüsenkrebs kann sich an folgenden Symptomen zeigen:

Unspezifische Beschwerden wie Bauchschmerzen und Rückenschmerzen

Übelkeit und Erbrechen

Appetitmangel

Verdauungsstörungen wie Durchfall

Gewichtsverlust

Druckgefühl im Oberbauch

Diabetes Mellitus

Schwäche

