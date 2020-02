Kosmetik als Dickmacher? Hautcremes sollen Übergewicht bei Kindern fördern

Urin-Untersuchung belegt Zusammenhang

Das Forschungsteam untersuchte den Urin werdender Mütter. Datengrundlage war die Mutter-Kind-Langzeitstudie "LINA", im Rahmen derer die Auswirkung von Umweltbelastungen auf sensible kindliche Entwicklungsphasen ergründet wurde. Im Fokus standen dabei Allergien, Atemwegserkrankungen und Übergewicht. "Mütter, die über die Verwendung von parabenhaltigen kosmetischen Produkten berichten, haben erhöhte Parabenkonzentrationen im Urin", sagt Forscherin Prof. Irina Lehmann in einer UFZ-Mitteilung. Speziell die hohe Konzentration von Butylparaben (kurz BuP) steht in direktem Zusammenhang mit Übergewichtigkeit in den ersten acht Lebensjahren. Bei Mädchen konnte dies noch häufiger beobachtet werden als bei Jungen.

Störung des Sättigungsgefühls im Gehirn

Doch warum? Entgegen erster Vermutungen löst BuP nicht eine Vergrößerung der Fettzellen aus. Tatsächlich wirkt es im Gehirn und beeinflusst die Appetitregulation. Verantwortlich dafür ist das Gen Proopiomelanocortin (POMC). Durch den Einfluss von BuP kann das dieses Gen nicht mehr abgelesen werden. Das Sättigungsgefühl ist gestört und es wird mehr Nahrung aufgenommen. Ernährung und (mangelnde) Bewegung triggern Übergewicht.

Schwangere sollten auf parabenhaltige Produkte verzichten

Auch wenn viele Fragen auf diesem Gebiet noch offen sind, empfehlen die Experten werdenden Müttern, während der Schwangerschaft und Stillzeit parabenfreie Kosmetika zu verwenden. Meist sind solche Produkte speziell ausgezeichnet. Zudem können Inhaltsstoffe mithilfe der App ToxFox (entwickelt vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.) recherchiert werden.

