Konzept Work-Life-Balance

Der Begriff Work-Life-Balance ist in aller Munde. Wie der Ausdruck bereits verrät, geht es um ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben; Beruf und Freizeit sollen in die Waage gebracht werden.

Das Konzept der Work-Life-Balance strebt eine ganzheitliche und ausgeglichene Zeitplanung, Effizienz in der Erledigung beruflicher und privater Pflichten und die sinnvolle Nutzung freier Zeit an. Wichtige Schlagworte hierbei sind Achtsamkeit, Gesundheit und Nachhaltigkeit.

Die eigenen Bedürfnisse im Fokus

Achtsamkeit ist die Aufmerksamkeit, die man sich selbst und den eigenen Bedürfnissen zuteilwerden lässt. Wer mit seinem Inneren in Kontakt tritt, lernt sich selbst besser kennen und wird für das, was Körper und Seele brauchen, sensibilisiert. Achtsamkeit im Kontext der Work-Life-Balance bedeutet vor allem, auf die eigenen Warnsignale zu hören. Wer zu viel arbeitet, merkt das oft erst dann, wenn es schon zu spät ist. Burnout und stressbedingte Krankheiten können durch einen aufmerksamen Umgang mit den eigenen Kräften und Bedürfnissen verhindert werden. Ein erster Schritt zu einem achtsamen Leben ist das bewusste Einplanen von Auszeiten.

Gesundheit zwischen Arbeit und Freizeit

Gesundheit ist unser höchstes Gut. Sie hängt von vielen Faktoren ab und darf auch in Bezug auf die Arbeit nicht vergessen werden. Job und Familie halten viele vom Sport ab, doch zu einem gesunden Lebensstil gehört ausreichend Bewegung ebenso wie eine vollwertige Ernährung und das Vermeiden von übermäßigem Stress. Nach einem anstrengenden Tag haben die wenigsten Lust auf einen Marathon, doch es gibt zahlreiche Sportarten, die Körper und Geist entspannen und zudem noch gesund sind. Dazu gehört beispielsweise Yoga. Hierbei geht es neben der körperlichen Betätigung vor allem um die Ruhe im Kopf. Stille und Meditation sind feste Bestandteile der meisten Yoga-Unterweisungen und können im Alltag für Entspannung und Besonnenheit sorgen. Auch im Pilates wird Wert auf ganzheitliches Training gelegt. Die An- und Entspannung verschiedener Muskelgruppen sorgt für einen geschmeidigen Körper, die damit verknüpften Atemtechniken bescheren inneren Frieden. Wem das alles zu spirituell klingt, dem sei das Schwimmen ans Herz gelegt. Die gelenkschonende Bewegung im Wasser ist ein guter Ausgleich zum kräftezehrenden Berufsleben. Eine vollwertige, leichte Ernährung im Büro und zuhause unterstützt die Gesundheit zudem und macht leistungsfähiger, fitter und aktiver.

Kräfte sparen statt zehren

Der Begriff Nachhaltigkeit wird in der Work-Life-Balance nicht im herkömmlichen Kontext verwendet. Es geht nicht um den ökologischen Anbau von Kaffee oder den korrekten Umgang mit den Rohstoffen dieser Welt. Der Fokus liegt ganz auf den eigenen Ressourcen. Nachhaltigkeit im Berufs- und Privatleben bedeutet vor allem einen schonenden Umgang mit den eigenen Kräften. Wer all seine Energie in die Arbeit steckt, hat wenig von seiner Freizeit. Wer allerdings auf der Arbeit auf Sparflamme läuft, könnte längerfristig Probleme mit dem Vorgesetzten bekommen. Es geht um die richtige Balance. Setzt man seine Kräfte effizient und intelligent ein, so gewährleistet man die zuverlässige Erledigung der beruflichen Pflichten und hat zudem genug Energie, um nach Feierabend die Freizeit zu genießen.

Vanessa Höfner