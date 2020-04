Pater Anselm Grün, der Mitte Januar seinen 75. Geburtstag feierte, gilt als erfolgreichster deutschsprachiger Autor religiöser Bücher. Geboren in Junkershausen (Landkreis Rhön-Grabfeld) wirkt er heute im Kloster Münsterschwarzach (Kreis Kitzingen) und veröffentlicht bis zu acht Bücher pro Jahr.

Seine Themen umfassen stets das Spannungsfeld aus Lebenshilfe und Religion, viele von ihnen sind bei Amazon zu finden*. Dazu gehören Ratgeber wie "Versäume nicht dein Leben", "Die hohe Kunst des Älterwerdens" oder "Zur inneren Balance finden" ebenso wie "Die große Herder Kinderbibel" oder "Jesus, der Therapeut".

Pater Anselm Grün gibt Gebrauchsanweisung für die Quarantäne

Am 24. März 2020 hat der Benediktinerpater sein neustes Werk als E-Book veröffentlicht. Es trägt den sperrigen Titel "Quarantäne! Eine Gebrauchsanweisung: So gelingt friedliches Zusammenleben zu Hause". Zugleich passt es aber genau in die Zeit von Kontaktsperren, Ausgangsbeschränkungen und Home-Office, in denen das Konfliktpotenzial in den eigenen vier Wänden steigt. Wir haben wichtige Ansprechpartner in der Corona-Krise zusammengestellt: Gesundheit, Lohnausfall, psychische Belastung - hier finden Sie Hilfe in der Krise.

Nach eigener Aussage möchten Anselm Grün mit dem Buch allen Menschen helfen, die durch die Corona-Krise aus dem Gleichgewicht geraten sind. Während individuelle Lebensrhythmen vor Corona ein enges Zusammenleben fast schon unmöglich gemacht haben, ist es jetzt wesentlich schwieriger geworden, sich aus dem Weg zu gehen.

Pater Anselm Grün gibt in seinem "Quarantäne"-Ratgeber Tipps für ein friedliches Zusammenleben - ob in der Familie oder in der WG, aber auch für die Isolation, in der sich Singles begeben müssen. Nicht von der Hand zu weisen ist dabei sein Argument, warum sich gerade die Perspektive eines Mönchs für dieses Thema anbietet. Schließlich haben diese bereits seit 1500 Jahren Erfahrungen mit dem Leben in klösterlicher Abgeschiedenheit.

