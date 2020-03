Schulen, Kitas und Unis werden in Bayern geschlossen, Geschäfte, Bars und Restaurants machen dicht, die Grenze wird abgeriegelt - nur die Kommunalwahl, die wird selbstverständlich

knallhart durchgezogen. Ohne Rücksicht auf Verluste, im wahrsten Sinn des Wortes. Klar, die politischen Machtverhältnisse in den Kommunen im Freistaat müssen schließlich geklärt sein. Und ja keine Zeit verlieren, dachte man sich bei der CSU womöglich, schließlich hat sich Käpt'n Söder gerade als verlässlicher Krisenmanager profiliert, da haben wir gute Karten - wer weiß, wie es in zwei Monaten aussieht, wenn Corona die bayerische Bevölkerung ordentlich durchgeschüttelt hat?

Verständlicherweise wollte die CSU da auf Nummer sicher gehen. Und anders als in Frankreich, wo die ebenfalls am Sonntag abgehaltene Kommunalwahl Gegenstand heftiger öffentlicher Debatten war, was eine historisch niedrige Wahlbeteiligung zur Folge hatte, ließ man im Freistaat eine diesbezügliche Diskussion gar nicht erst aufkommen. Selbstverständlich gehen wir alle brav wählen, ist doch oberste Bürgerpflicht - nein, oberstes Bürgerrecht! - in einer so wunderbaren Demokratie wie der unseren. Da werden keine Fragen gestellt, da werden Kreuzchen gemacht, Sie wollen doch schließlich mitentscheiden, oder? Coronavirus? Ach, stellen Sie sich nicht so an, den Katastrophenfall werden wir erst einen Tag später ausrufen, und bis zur Ausgangssperre sind es schließlich auch noch ein paar Tage.

Viele Wahlhelfer krank: Lehrer wurden zwangsrekrutiert

Tatsächlich war die Wahlbeteiligung in Bayern gestern hoch - 58,5 Prozent vermeldete der Bayerische Rundfunk am Montag. 2014 waren es noch 55 Prozent. Allerdings entschieden sich - das könnte sich noch als großes Glück erweisen - zahlreiche Wahlberechtigte für die Briefwahl.

Viele Wahlhelfer in Bayern meldeten sich aus Angst vor dem Coronavirus im Vorfeld der Kommunalwahl krank. Kurzerhand griff die Bayerische Staatsregierung zur Zwangsrekrutierung: Verbeamtete Lehrer wurden, ob sie wollten oder nicht, verpflichtet, als Wahlhelfer zu fungieren.

Katastrophale Bedingungen in den Wahllokalen: "In Virenfalle gelockt"

Aus München gibt es Bilder von den Wahlhelfern und den zwangsverpflichteten Lehrern, wie sie eng zusammengepfercht in einer Halle Stimmen auszählen. Von Sicherheitsabstand keine Spur. "An einem Tisch sollten sieben Menschen sitzen. Der Abstand von einem Meter konnte keinesfalls eingehalten werden", berichtet ein freiwilliger Wahlhelfer aus München. Beim Auszählen der Wahlscheine auf dem Boden sei es viel zu eng zugegangen, Körperkontakt sei unvermeidlich gewesen. Scheren und Tesafilm-Abroller hätten sich alle Wahlhelfer geteilt, davon waren nämlich viel zu wenige da.

Waschbecken mit Seife wurden im Vorfeld in jedem Wahllokal versprochen, Desinfektionsmittel stehe "in ausreichenden Mengen" für alle bereit, einen eigenen Stift sollte man, wenn möglich, mitbringen. Alles sauber, alles sicher bei uns in Bayern! "Es gab pro Halle zwei Spender", berichtet der Münchner Wahlhelfer auf Facebook über die Desinfektionsmittel-Situation vor Ort. "Die waren bereits nach zwei Stunden leer. Ich hab mein eigenes halbes Sagrotan-Fläschchen benutzt." Sein bitteres Fazit: "Die Stadt München hat die Gesundheit aller Wahlhelfer aufs Spiel gesetzt - und dabei mit falschen Versprechungen ehrenamtliche Helfer in eine Virenfalle gelockt."

Kommunalwahl im Altenheim: Die Quittung folgt in zwei Wochen

Und die Sache mit dem eigenen Stift, mal ehrlich: Wer hatte den gestern dabei? Ein Prozent der Wähler? Zwei Prozent? Der größte Witz von allen aber ist: Wie gewohnt wurden in Bayern auch Altenheime zu Wahllokalen umfunktioniert. Dass das in Zeiten von Corona keine allzu gute Idee ist, hat den Verantwortlichen offenbar niemand gesagt.

In spätestens zwei Wochen werden wir die Quittung für diese völlig verantwortungslos durchgepeitschte Kommunalwahl serviert bekommen. Natürlich werden die Infektionszahlen in ganz Deutschland bis dahin extrem gestiegen sein, aber ich verwette meinen Mundschutz darauf, dass Bayern Ende März/Anfang April einen seltsamen, ganz massiven Schub an Corona-Infektionen erleben wird. Kommunalwahl sei Dank.

Hinweis: Es handelt sich um einen Kommentar.