Tucson vor 31 Minuten

Haarbüschel in Magen und Darm

Grausiger Fund bei OP: Ärzte diagnostizieren extrem seltenes Rapunzel-Syndrom

Mit einem übermäßig angeschwollenen Bauch begibt sich eine Frau ins Krankenhaus: Sie klagt über Verstopfung, Appetitlosigkeit und Erbrechen. Die Ärzte finden heraus, dass die Patientin am Rapunzel-Syndrom leidet - einer sehr seltenen Krankheit. Doch was richtet diese Krankheit an?