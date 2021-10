Was ist ein Kinesiotape?

Kinesiotaping kann bei erstaunlich vielen Beschwerden helfen. Durch die elastischen Tapes ist es möglich, Gelenke und Muskeln zu fixieren und gleichzeitig die volle Beweglichkeit zu erhalten. Dadurch werden verletzte oder überbelastete Muskeln oder Gelenke gestützt und können schonend heilen. Wie du Kinesiotapes richtig anwendest und dich selbst tapen kannst, erfährst du hier.

Was ist ein Kinesiotape?

Kinesiotaping basiert auf der Grundlage der diagnostischen und therapeutischen Prinzipien der Chinesischen Medizin und Akupunktur. Das moderne Taping wurde Anfang der 70er Jahre vom japanischen Arzt und Chirotherapeuten Kenzo Kase entwickelt. Bei der Kombination Taping und Akupunktur geht es darum, durch Stimulierung bestimmter Punkte auf den sogenannten Meridianen, den Energieleitbahnen des Körpers, den Fluss der Lebensenergie günstig zu beeinflussen. Das Wort „Tape" kommt aus dem Englischen und bedeutet Band oder Klebeband. Taping bezeichnet entsprechend ein therapeutisches Verfahren, das mit Klebebändern oder Klebeverbänden arbeitet. Diese müssen dehnbar sein, um Bewegung trotz der Tapes zu ermöglichen. Denn gerade durch die Bewegung wird die heilende Wirkung, also die Schmerzlinderung erreicht. Das Tape ist vor allem in seiner Längsrichtung, aber auch in der Querrichtung dehnbar und in verschiedenen Farben erhältlich.

Neben dem kinesiologischem Taping gibt es auch das Aku-Taping. Der Unterschied zwischen diesen beiden Taping-Formen lässt sich wie folgt erklären: Beim Kinesiotaping werden die Tapes hauptsächlich unter rein anatomischen Gesichtspunkten geklebt, also unmittelbar im Bereich der schmerzenden Muskeln, Bänder oder Gelenke. Beim Aku-Taping hingegen wird auf Grundlage der Ergebnisse diagnostischer Verfahren wie beispielsweise Herzecho oder Ultraschall geklebt. Außerdem finden hier Erkenntnisse und Fertigkeiten aus der Manuellen Medizin, der Osteopathie, Berücksichtigung. Getaped werden hier deshalb auch zum Teil Körperareale, die zwar vom Patienten selbst nicht als gestört empfunden werden, die aber dennoch in ihrer Funktion beeinträchtigt sind und dadurch Schmerzen an einer anderen Körperstelle verursachen.

Was soll Tapen bewirken?

Kinesiologisches Taping zielt darauf ab, Störungen und Beeinträchtigungen der Muskel- und Gelenkfunktionen zu therapieren. Die Tapes werden vor allem unter funktionell anatomischen Gesichtspunkten geklebt, also direkt auf den Schmerzpunkt. Gerade bei Sportverletzungen kommt Taping häufig zur Anwendung, es kann beispielsweise aber auch unterstützend auf den Lymphabfluss wirken. Die Wirkrichtungen sind:

Linderung von akuten und chronischen Schmerzen

Regulation der Muskulatur

Regulation organischer Störungen durch psychische oder nervliche Belastung

Regulation der Immunreaktion

Abschwellung

Durchblutungsverbesserung

Die Tapes werden über vorgedehnte Muskel- oder Gelenkzonen geklebt. Werden dann Muskel oder Gelenk bewegt, bleibt die Haut am Tape haften. Dadurch kommt es zu einer permanenten Verschiebung der Haut gegen die Unterhaut und somit zu einer ebenfalls permanenten Reizung der darunter liegenden Muskel-, Bänder- oder Gelenkpartien, was die Durchblutung fördert. Infolge dieser Reizung kommt es zu einer Normalisierung der Stoffwechselfunktion und dadurch zu einer Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Körpers. Im Gegensatz zum starren schulmedizinischen Tape, das die betroffene Stelle ruhigstellt, wirkt das dehnbare Tape also über die Bewegung.

Kinesiotaping kann nicht nur als alleinige Behandlungsmethode angewandt werden, sondern wirkt zusätzlich als eine sinnvolle Genesungsunterstützung, die in vielen Fällen die Wirksamkeit anderer therapeutischer Maßnahmen erhöht. Des Weiteren wird der Patient aktiv in die Therapie mit eingebunden, da er die Tapes häufig selbst anbringt.

Wann ist diese Behandlung sinnvoll und wann nicht?

Taping kommt für alle infrage, die unter chronischen oder akuten Schmerzen leiden oder diesen vorbeugen möchten. Zunächst muss deren Ursache jedoch ärztlich abgeklärt werden. Es kann bei Gelenk-, Muskel- und auch bei Regelbeschwerden helfen. Wenn du beispielsweise unter chronischen Knieschmerzen leidest, kannst du die Kinesiotherapie in Eigenregie oder mit ärztlicher Hilfe regelmäßig anwenden. In vielen Fällen können so Schmerzen gelindert und Entzündungen gehemmt werden.

Die Behandlung ist sinnvoll bei folgenden Beschwerden des Bewegungsapparates:

Gelenkschmerzen und Gelenkergüsse

Muskelzerrungen und Muskelkater

Schulterschmerzen

Ellenbogenschmerzen

Handgelenkschmerzen

Rückenschmerzen (Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Steißbein)

Hüftschmerzen

Knieschmerzen

Schmerzen im Bereich des Sprunggelenks, der Achillessehne und der Ferse

Nackenverspannung

Bei der Nutzung von Tapes gelten gewisse Einschränkungen: Bei frischen Außenbandverletzungen ist Taping wenig geeignet, zumindest in den ersten Wochen ohne Sport oder viel Bewegung. Während des Ruhigstellens des Körpers hilft das Tape wenig, dagegen ist es als Unterstützung im Aufbau-Training gut geeignet. Auch bei Regulationsstarre, Übersäuerung, Narbenbildung, schweren Gerinnungsstörungen, psychischen Problemen oder Komplikationen in der Schwangerschaft sollte auf Taping verzichtet werden.

Wer darf Tapen?

Solltest du mit Taping noch keine Erfahrung gemacht haben, dann suche erst zur Diagnosestellung eine Fachkraft auf. Das kann ein Allgemeinarzt, eine Orthopädin, ein Ostheopath oder ein Physiotherapeutin sein. Ist das Tape angeklebt, solltest du direkt bei der Bewegung des getapten Körperteils eine Wirkung bemerken. Das Tape kannst du so lange auf der Haut tragen, wie es hält. Wenn du es entfernen möchtest, mach das am besten unter der Dusche, dann ist es weniger schmerzhaft. Wenn du das Tape erneuern möchtest, warte ungefähr einen Tag, damit die Haut eine Chance hat, sich zuvor zu erneuern und durchzuatmen.

Jedem Tapen geht die Vordehnung voraus, bei der du oftmals eine Körperhaltung einnehmen musst, in der du das Tape nicht selbst kleben kannst. Deshalb benötigst du in der Regel für das Aufkleben jemanden, der dir dabei hilft. Das Tapen an sich ist sehr einfach. Je nach Körperstelle und Tape gibt es verschiedene Klebetechniken, um das Kinesiotape einwandfrei anzubringen.

Eine kurze Anleitung findest du hier:

Beim Aufkleben der Kinesiotapes solltest du darauf achten, dass deine Haut vollständig trocken ist und das Tape faltenfrei aufgeklebt wird. Creme die zu tapende Körperstelle also nicht vorher ein. Starke behaarte Bereiche sollten zuvor rasiert werden. Wichtig ist die richtige Länge und Positionierung des Tapes. Dabei können dir Bücher über Taping oder dein Arzt oder Physiotherapeut helfen. Schneide vor dem Ankleben die Ecken des Tapes noch etwas rund, um zu verhindern, dass das Tape später an Klamotten kleben bleibt und sich sehr schnell wieder ablöst. Damit das Tape gut hält, solltest du zum Schluss so lange über das Tape reiben bis es etwas warm wird, was anzeigt, dass sich der Kleber gut mit der Haut verbunden hat.

Bedeutung der Tapefarben

Die Tapes werden überwiegend in drei Farben angeboten: Pink, Blau und Hautfarben. Die Kleberbeschichtung ist bei allen Tapes identisch, sie unterscheiden sich nur in der Farbe.

Blaue Tapes werden bei starker Rötung oder Hitzebildung angewendet. Nach der kinesiologischen Farbenlehre soll das einen „kühlenden“ Effekt erzielen. Auch bei Schwellungen und akuten Zuständen sind die blauen Tapes sehr wirksam.

Pinkfarbene oder rote Tapes werden beispielsweise bei Arthrosen benutzt, da diese Erkrankung nicht mit einer Wärmeentwicklung einhergeht. Hierbei sollte also eher ein „wärmendes“ Tape benutzt werden. Viele Patienten berichten über ein angenehmes Wärmegefühl.

Hautfarbenes Tape kann unabhängig von den zu behandelnden Symptomen immer benutzt werden. Energetisch ist es als neutral aufzufassen und optisch eignet es sich gut für sichtbare Bereiche wie Hals oder Gesicht.

Diese Risiken und Nebenwirkungen können bei falscher Anwendungen auftreten

Funktionelle Störungen (körperlich) können durch psychische Phänomene verursacht werden. Daraus begründet sich die besondere Gefahr bei Eigenbehandlung ohne vorherige Diagnosestellungen durch eine Ärztin. Eine Eigenbehandlung kann dazu führen, dass die eigentliche Krankheit, der möglicherweise eine funktionelle Störung zugrunde liegt, gefährlich hinausgezögert wird. Deshalb gilt vor jeder Selbstbehandlung mit Kinesiotape: Die Erstellung einer medizinischen Diagnose durch einen Arzt ist zwingende Voraussetzung für die Eigentherapie mit Aku-Taping.

Bei offenen Wunden, Sonnenbrand oder Hauterkrankungen solltest du auf die Klebestreifen verzichten. Aber auch, wenn die Tapes auf gesunder Haut angebracht werden, kann Juckreiz eine mögliche Nebenwirkung sein, da es durch das Kleben der Tapes manchmal zu Rötungen kommt. In diesem Fall können die die Tapes jedoch unkompliziert entfernt werden.

Allergische Reaktionen auf den Klebstoff kommen recht selten vor. Dennoch gibt es Neurodermitiker und Menschen mit anderen chronischen Hautkrankheiten, welche keine allergische Reaktionen auf die Tapes entwickeln. Kommt es jedoch trotzdem zu einer Allergie, müssen die Tapes abgenommen werden. In der Regel klingt die Reaktion des Körpers dann nach ein paar Tagen ab.