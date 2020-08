Kinder-Sonnencreme bei Stiftung Warentest: Eine teure Creme fällt durch

Übrigens: Sonnencreme ist schon für Babys wichtig. Die Stiftung Warentest gibt fünf Tipps, wie mit Kleinkindern im Sommer umzugehen ist:

Im Schatten bleiben: Kinder Unter drei Jahren sollten nur kurze Zeit und immer gut geschützt in der Sonne sein.

Kinder Unter drei Jahren sollten nur kurze Zeit und immer gut geschützt in der Sonne sein. Kopfbedeckung und Kleidung: Oft ist die Kopfbehaarung von Kleinkindern noch nicht sehr dicht. Daher ist eine Kopfbedeckung und dichte gewebte Kleidung hier Pflicht.

Oft ist die Kopfbehaarung von Kleinkindern noch nicht sehr dicht. Daher ist eine Kopfbedeckung und dichte gewebte Kleidung hier Pflicht. Nicht tröpfeln, klotzen: Bei Sonnencreme gilt: Mehr ist mehr. Je mehr Sonnenschutz Sie auftragen, desto besser ist Ihr Kind geschützt.

Bei Sonnencreme gilt: Mehr ist mehr. Je mehr Sonnenschutz Sie auftragen, desto besser ist Ihr Kind geschützt. Früh übt sich: Auch kleine Kinder können sich teilweise und unter Aufsicht selbst einschmieren. So gehen sie später bewusster mit dem Thema Sonnenschutz um. Im Zweifelsfall sollten die Erwachsenen aber "nachcremen" und auf eine gleichmäßige Verteilung der Sonnencreme achten.

Auch auf die Art des Sonnenschutzes kommt es an: Mineralische Cremes arbeiten mit winzigen Spiegeln auf der Haut, chemische wandeln die UV-Strahlung in harmlose Wärme um.

Die besten Kinder-Sonnencremes bei Stiftung Warentest

Die Cien Sun: Kids von Lidl

Die Lidl Cien Sun: Kids* ist mit einem Lichtschutzfaktor von 50+ und einem Gesamturteil von "sehr gut" (1,4) einer von zwei Testsiegern. Die Sonnencreme enthält keine Parfüms oder Konservierungsstoffe und ist mit einem Preis von 2,25 Euro pro 100 ml sehr günstig.

Die Lavozon: Kids Sonnenmilch von Müller

Mit einem Preis von 2,48 Euro pro 100 ml ist die Lavozon Sonnenmilch zwar etwas teurer als die von Lidl, mit ihrem Gesamturteil von ebenfalls "sehr gut" (1,4) steht sie dieser aber in nichts nach und darf sich ebenfalls "Testsieger" nennen. Auch sie hat einen Lichtschutzfaktor von 50+ und ist frei von Parfüm und Konservierungsstoffen.

Das Ombra Sonnenspray Easy Protect Kid von Aldi

Das Ombra Sonnenspray von Aldi landet mit einem Gesamturteil von "sehr gut" (1,5) auf dem ebenfalls geteilten zweiten Platz. Für 1,99 Euro erhält man die 100 ml des Sonnensprays mit Lichtschutzfaktor 30, welches keine Konservierungsstoffe enthält, aber Parfüm.

Das Sunozon Kids Sonnenspay von Rossmann

Ebenfalls auf dem zweiten Platz mit der Wertung "sehr gut" (1,5) ist das Sonnenspray von Rossmann mit Lichtschutzfaktor 50. 100 ml erhält man hier für 2,40 Euro. Das Sonnenspray ist frei von Parfüm, enthält aber Konservierungsstoffe.

Die Bübchen Sonnenlotion Sensitiv für Baby- und Kinderhaut

Die Sonnenlotion Sensitiv für Baby- und Kinderhaut von Bübchen* ist mit einem Gesamturteil von "gut" (1,6) auf dem dritten Platz gelandet. Die Lotion hat einen Lichtschutzfaktor von 50+ und ist frei von Konservierungsstoffen und Parfüm, ist aber mit ihren 7,45 Euro pro 100 ml etwas teurer.

Teure Naturkosmetik ist mangelhaft: Bei den Testern kam die "Baby & Kids Sonnen­creme" von Eco Cosmetics gar nicht gut weg. Sie kostet mit 44 Euro pro 100 Milliliter zwar rund 20-mal mehr als die Testsieger, schütze aber unzu­reichend vor den längerwel­ligen UVA-Strahlen, so Stiftung Warentest. Der Sonnen­schutz­faktor bei dieser Creme beziehe sich auf kürzerwel­lige UVB-Strahlen, die für Sonnenbrand verantwort­lich sind. Krebs verursachen könnten jedoch beide Strahlenarten, so die Experten. Der UVA-Schutz müsse mindestens ein Drittel so hoch sein wie der UVB-Schutz.

Den kompletten Kinder-Sonnencreme-Test finden Sie auf der offiziellen Webseite der Stiftung Warentest.

