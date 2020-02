Wie viel Kaffe am Tag ist noch gesund? Ab dieser Tasse wird es kritisch

Kaffee ist das beliebteste Heißgetränk der Deutschen.Studien zufolge werden alleine in Deutschland 162 Liter Kaffee pro Person und Jahr getrunken. Damit ist Kaffee - unabhängig von Geschlecht, Alter oder Wohnort - Spitzenreiter beim Verbrauch pro Kopf.

Ab wie vielen Tassen ist Kaffee-Konsum schädlich?

Forscher haben jetzt herausgefunden, wie viel Kaffee man pro Tag maximal trinken sollte, ehe es ungesund wird: Bei zu viel Kaffee steigt nämlich das Herzinfarkt-Risiko deutlich an.Während Männer durchschnittlich 3,6 Tassen pro Tag konsumieren, trinken Frauen nur 3,2 Tassen Kaffee. Ob diese Mengen gefährlich für die Gesundheit sind, haben Forscher der University of South Australia nun untersucht.

Kann Kaffee sogar das Leben verlängern?

Viele Mythen und Theorien ranken sich um das beliebte Heißgetränk. Die eine Seite warnt vor zuviel Kaffee, die andere Seite behauptet sogar, er hätte eine heilende Wirkung. Laut jüngeren Studien könnte das Trinken von Kaffee das relative Sterberisiko senken. Außerdem soll Filterkaffee gegen einen erhöhten Cholesterinspiegel helfen, und in einer deutschen Stadt werden Lebererkrankte sogar aufgefordert, bis zu sechs Tassen Kaffee am Tag zu konsumieren.