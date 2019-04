Armband zur Erkennung von K.O.-Tropfen - Frau erfindet Schnelltest: Kim Eisenmann, eine 25-jährige Frau, die Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hat nicht nur eine Marktlücke entdeckt, sondern könnte mit ihrem Produkt auch viele Frauen vor K.O.-Tropfen und möglichen Vergewaltigungen bewahren.

Eisenmann hat ein Armband entwickelt, das einem Festivalbändchen oder einem Eintrittsbändchen einer Disco ähnelt. Dieses Bändchen kann K.O.-Tropfen innerhalb von zwei Minuten erkennen. Das Armband aus Papier funktioniert ähnlich wie ein Schwangerschaftstest: Gibt man Flüssigkeit auf den Teststreifen, verfärbt sich das Bändchen nach zwei Minuten. Verfärbt sich das Band blau, befinden sich K.O.-Tropfen in der Flüssigkeit, bleibt es weiß, dann nicht.

Bändchen gegen K.O.-Tropfen: Hundertprozentigen Schutz gibt es nicht

Im Gespräch mit Business Insider hat die 24-Jährige die Entwicklung des Bändchens erklärt: Mit ihrem Mitgründer hat Eisenmann über 50 alkoholische Drinks daran testen lassen, darunter Rotwein, Caipirinha, Wodka-Orange und Jackie Cola. Der Test funktioniert nach Angaben der Studentin bei allen getesteten Drinks.

Die Bändchen vertreibt sie unter dem Firmennamen "Xantus": "Unser Ziel ist, dass das Armband bald in jeder Handtasche ist", so die 24-Jährige zu Business Insider. Frauen mehr Sicherheit zu geben, sei die Intention von "Xantus". Neben der Möglichkeit das Bändchen zum Testen des Drinks zu verwenden, bietet es den Effekt der Abschreckung. Sehen potenzielle Täter das Band, tröpfeln sie die K.O.-Tropfen möglicherweise erst gar nicht ins Getränk der Frau.

Bei den K.O.-Tropfen handelt es sich meist um "Gamma-Hydroxy-Butyrat", kurz: GHB. Das Mittel ist auch als "liquid ecstasy" bekannt. Es wirkt zwischen 15 und 30 Minuten, nachdem es in den menschlichen Körper gelangt. Die Flüssigkeit ist geschmacksneutral und durchsichtig. Ein paar Tropfen reichen in der Regel aus, um das Opfer zu betäuben. Folgen sind meist ein körperlicher Kontrollverlust und ein Filmriss.

In der Produktbeschreibung heißt es, dass es außer GHB weitere K.O-Tropfen-Flüssigkeiten gibt, die sich im Drink befinden können: "Es kann immer die Wahrscheinlichkeit bestehen, dass sich diese anderen Substanzen im Getränk befinden." Es besteht also kein hundertprozentiger Schutz durch das Bändchen.

DM nimmt "Xantus" in Sortiment auf

Die Drogeriemarktkette "DM" hat die Armbänder mittlerweile in ihr Online-Sortiment aufgenommen. Derzeit laufe eine Testphase damit. Falls die Bänder gut angenommen werden, überlege man, diese auch in die Regale zu verteilen, so der Marketingchef im Bericht.

