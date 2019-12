Der Nahrungsmittelkonzern "Dr. Oetker" und die Verbraucherorganisation "foodwatch" liefern sich aktuell einen medialen Schlagabtausch. Im Fokus der Debatte steht ein umstrittener Farbstoff. Es handelt sich um "Titandioxid".

"Titandioxid" ist ein Weißmacher. Er wird als Zutat in Produkten wie Zahnpastas, Kaugummis oder Bonbons verwendet. Die Europäische Chemikalienbehörde hat bereits 2017 vor dem Stoff gewarnt und gefordert ihn als "vermutlich krebserregend bei Inhalation" einzustufen. Frankreich hat bereits entschieden, "Titandioxid" ab 2020 zu verbieten. Auch in Deutschland ist eine Diskussion um den Farbstoff entbrannt. Vor wenigen Monaten positionierten sich namhafte Unternehmen und gaben bekannt, kein "Titandioxid" zu verwenden - darunter "Haribo", "Lindt", Nestlé" und eben "Dr. Oetker".

"foodwatch" und "Dr. Oetker" geben Analysen in Auftrag

Das Nahrungsmittelunternehmen mit Sitz im westfälischen Bielefeld wurde zuletzt von "foodwatch" unter die Lupe genommen. Im August 2019 gab die Verbraucherorganisation bekannt, dass Backzutaten von "Dr. Oetker" den umstrittenen Farbstoff enthalten: Zucker-Streußel, Backmischungen und Kuchen-Deko seien betroffen. "Krebsverdächtige Zusatzstoffe haben in Lebensmitteln absolut nichts zu suchen", gab Patrick Müller von "foodwatch" bekannt.

"Dr. Oetker" widersprach formal - "foodwatch" konterte mit Laboranalysen: In vier von vier Testprodukten seien erhebliche Anteile von Nanopartikeln des Farbstoffes gefunden worden. Nun reagierte "Dr. Oetker" erneut und gab eigene Untersuchungen beim "Institut für Lebensmitteltechnik" (DIL) in Auftrag. Am Samstag (14. Dezember 2019) sagte ein "foodwatch"-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur: "Die Ergebnisse des DIL bestätigen die Angaben von foodwatch nicht. Wir haben keinen Grund, die Aussagen des DIL anzuzweifeln."

"Dr. Oetker" rudert zurück": Kein "Titandioxid" mehr nach März 2020