Ist Frühstück wirklich die wichtigste Mahlzeit des Tages oder eigentlich total unnötig?

"Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettelmann" lautet eine bekannte Redensart. Demnach ist die morgendliche Mahlzeit ein absolutes Muss. Ein Frühstück kurbelt den Stoffwechsel an, liefert Energie und macht einen Menschen leistungsfähiger - so hört man es immer wieder. Wer vom Frühstück gut satt ist, bekommt tagsüber außerdem weniger Heißhungerattacken, da der Blutzuckerspiegel stabiler ist. So können Übergewicht und Diabetes vorgebeugt werden.

Frühstücken - lieber doch nicht?

Andere Stimmen behaupten das genaue Gegenteil: Demnach fördere das Frühstück Übergewicht und Diabetes. Den - morgens ohnehin recht hohen - Blutzuckerspiegel soll es unnötig hinauftreiben. Als Erklärung hierfür wird die Evolutionsgeschichte herangezogen. Früher mussten die Menschen schließlich erst jagen gehen, bevor sie etwas zu Essen hatten. Vor diesem Hintergrund werten einige Forscher das Frühstück als unnötige Kalorienzufuhr. Auch die Vermeidung von Heißhungerattacken sehen sie nicht. Wer sich in der Früh stärkt, isst mittags und abends nicht unbedingt weniger.