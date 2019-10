Ist Fleischverzehr ungesund? Neue Studie will das Gegenteil beweisen

Der Konsum von Fleisch wird derzeit mehr diskutiert als je zuvor. Zahlreiche Studien und Untersuchungen sprechen sich eindeutig gegen den Verzehr von Wurst, Steak und Co. aus. Bereits im Jahr 2015 wurde rotes Fleisch von der "International Agency for Research on Cancer" (IACR) als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft.

Wissenschaftler stellen bisherige Forschungsergebnisse in Frage

Ein internationales Forscherteam stellte vor kurzem alle bisherigen Forschungsergebnisse in Frage und beschloss den Vorwürfen auf den Grund zu gehen. Leiter der Studie war Bradley Johnston, Wissenschaftler an der Dalhousie University in Kanada. Dieser erklärte, dass alle bisherigen Studien lediglich einen schwachen Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Krankheiten, wie Krebs und Diabetes herstellen konnten.