Trotz weitreichender Lockerungen beeinflusst das Coronavirus weiterhin das alltägliche Leben. Während einerseits die Verbreitung von Sars-CoV-2 in Deutschland verlangsamt wird, leiden immer mehr Menschen unter den Folgen der Maßnahmen - unter anderem könnte es zu einer erhöhten Scheidungsrate kommen.

Auch der Gehirnforscher und Psychiater Manfred Spitzer hat sich mit der Pandemie auseinandergesetzt. Spitzer ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm. In seinem neuen Buch "Pandemie - Was die Krise mit uns macht und was wir aus ihr machen" setzt er sich mit den psychischen Auswirkungen der Corona-Krise auseinander. Dabei geht er unter anderem auf die Schulschließungen und die Auswirkungen auf die Kinder ein. Zudem erklärt er, warum die Pandemie Stress und Einsamkeit verursacht und wie wir aus der Krise lernen können.

Homeschooling: Schwache Schüler werden abgehängt

Der Bestsellerautor ("Digitale Demenz", "Cyberkrank!"), geht in seinem neuen Buch in einem Kapitel speziell auf Kinder und die Auswirkungen der Schulschließungen ein. In einem Interview mit Focus Online erklärte er: "Kinder können am schlechtesten mit dem Lockdown umgehen." Denn für die Entwicklung der Kinder sei vor allem eines wichtig: der Kontakt zu anderen Kindern, der in den vergangenen Monaten teils stark eingeschränkt war.

Dementsprechend kritisch sieht er die Schulschließungen. Die Umstellung des Unterrichts auf Online-Veranstaltungen kommt vielen Schülern nicht zugute. Gerade schwächere Schüler würden so schnell den Anschluss verlieren. Statt sich mit den Lerninhalten zu beschäftigen, lenken sie sich vor dem Bildschirm eher ab. Gute Schüler hingegen haben weniger Probleme mit der Umstellung: Sie erledigen Aufgaben eher und befassen sich mit den Lerninhalten.

Allerdings fehlt der direkte Austausch zu den Mitschülern und Lehrern: "Der persönliche Unterricht zwischen Lehrer und Schüler ist durch nichts zu ersetzen", betont Spitzer im SWR. In seinem Buch fasst er zusammen: "Digitale Lehre ist sicher besser als gar keine. Und je älter die Lernenden sind, desto besser kann sie funktionieren. Aber sie ersetzt die reale Lehre nicht." Daher betont er im SWR deutlich: "Es ist unsozial, wenn wir es nicht bald schaffen, wieder zum normalen Schulbetrieb zurückzukehren."

Psychische Belastungen: Pandemie verursacht Einsamkeit und Stress

Mangelnder persönlicher Kontakt hat allerdings nicht nur negative Auswirkungen auf Schüler - unter den Kontaktbeschränkungen und der Isolation leiden auch Erwachsene. Gerade jüngere Menschen und Frauen können laut der Meinung von Spitzer verstärkt an Einsamkeit leiden: "Frauen sind einfach sozialere Wesen als Männer. Sie definieren sich mehr über ihre sozialen Kontakte", erklärt Spitzer gegenüber Focus Online. Im Extremfall führe Einsamkeit bis zum Tod: "Die Langzeitfolgen von Einsamkeit sind der Killer Nummer eins, schlimmer als Alkohol oder Tabakkonsum."

Zudem verursache Einsamkeit Stress. Als soziale Wesen fühlen sich Menschen einer Gruppe zugehörig. Der Ausschluss aus einer solchen Gruppe schmerzt. In einem Interview mit profil.at erläutert Spitzer deutlich: "Chronische Einsamkeit verursacht Stress, und der bewirkt erhöhten Blutdruck sowie einen hohen Blutzuckerspiegel." Außerdem werde die Immunabwehr geschwächt, was "wiederum das Risiko für Krebs und Infektionskrankheiten steigen lässt."

Welche psychischen Auswirkungen die Pandemie haben wird, ist noch ungewiss und erst in der Zukunft erkennbar. Klar ist, dass die Pandemie ein Stressfaktor mit zusätzlichen psychischen Belastungen und wirtschaftlichen Folgen ist. Da Stress nachweislich das Immunsystem schwächt, kommt es zu einer schwierigen Situation - Spitzer schreibt dazu: "Unsere Maßnahmen schützen uns vor der Krankheit und schwächen unseren natürlichen Schutz vor der Krankheit."

Blick in die Zukunft: Wie können wir aus der Krise lernen?

Abschließend wagt Spitzer im letzten Kapitel "Die Zukunft hängt von uns ab" einen Blick nach vorne. Dabei macht er klar, dass die Zukunft abhängig davon ist, wie gehandelt und aus der aktuellen Krise gelernt wird. Er appelliert an ein Umdenken: "Das Leben muss nicht in jeder Hinsicht [...] wieder genauso werden, wie es vorher war! Setzen wir uns alle dafür ein, dass es bewusster, nachhaltiger und solidarischer wird."

Im Interview mit Focus Online blickt Spitzer optimistisch in die Zukunft: "Ich glaube, dass die Menschen es besser machen wollen; empathischer, nachhaltiger und sozialer werden wollen. Dann sagen Historiker vielleicht in 100 Jahren: Wie gut, dass es Corona gab, weil es unsere Welt zum Besseren verändert hat."

