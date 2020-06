Intervallfasten: Ist Kaffee mit Milch beim 16:8 Fasten erlaubt?

Die Zahl der Fasten-Befürworter stieg in den vergangenen Jahren stetig an, zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit. Lag sie vor acht Jahren noch bei 53 Prozent, sind es nun 63 Prozent. Vor allem unter jungen Menschen ist der bewusste Verzicht weit verbreitet.

Vor allem das Intervallfasten können viele Menschen einfach in ihren Alltag integrieren. Dabei wird dem Körper für einen bestimmten Zeitraum eine Ruhepause gegönnt, in der ihm keine Kalorien zugeführt werden.

Intervallfasten: Das sollten Sie beachten

Intervallfasten wird zum Abnehmen oder für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden immer beliebter. Dabei gibt es so gut wie keine Vorschriften, was das Essen anbelangt - außer, dass zwischendurch Pausen eingelegt werden müssen. Eine andere Form des Fastens ist beispielsweise das Heilfasten, bei dem mehrere Tage oder sogar Wochen am Stück gefastet wird.

Es ist es zum Beispiel möglich, nur an acht Stunden des Tages zu essen und die verbleibenden 16 zu fasten (8:16 Methode).

Alternativ kann man an fünf Tagen der Woche normal essen und an zwei Tagen weitgehend hungern, das heißt, nicht mehr als etwa 500 Kalorien zu sich nehmen (5:2-Methode).

Beim Alternate-day-fasting wird abwechselnd an einem Tag gefastet und an einem Tag ohne Einschränkungen gegessen (1:1-Methode).

Intervallfasten: Ist Kaffee mit Milch erlaubt?

Für viele ist der Kaffee am Morgen unverzichtbar. Doch muss der Wachmacher in der Fastenphase weggelassen werden?

Grundsätzlich gilt: Kaffee, ungesüßter Tee und Wasser können zu jeder Zeit beim Intervallfasten getrunken werden. Koffein hilft sogar, die "Hungerzeit" durchzuhalten, da es den Appetit zügelt.

Doch wer seinen Kaffee nicht schwarz trinkt, muss sich in der Fastenzeit von ihm verabschieden: Milch und Zucker sind in diesem Zeitraum tabu. Denn in der Ruhephase sollen dem Körper keine Kalorien zugeführt werden. Hier können Sie nachlesen, mit welchen Zutaten Sie Ihren Kaffee trotzdem verfeinern können und gleichzeitig etwas für Ihre Gesundheit tun.

Intervallfasten: Zellreinigung stärkt das Immunsystem

Neben seiner Funktion als Diät soll das Intervallfasten auch das Immunsystem des Abnehmenden stärkten. Dr. Matthias Riedl erklärt gegenüber dem NDR, wie die regelmäßige Essensunterbrechung die sogenannte Autophagie fördern kann. Unter Autophagie versteht man die Selbstreinigung der Zellen, ein interzellulärer Prozess, welcher fehlerhafte oder beschädigte Proteine und Organellen abbaut.

Durch den zeitweisen Verzicht bekommt der Körper eine Ruhepause, in die Autophagie stimuliert und angeregt wird. Der Abbau kann als Recyclingprogramm des eigenen Körpers verstanden werden, welcher aus Zellabfällen Energie gewinnt. Je mehr Autophagie in einem Organismus abläuft, desto älter wird er und desto gesünder bleibt er.

Dass Intervallfasten eine positive Auswirkung auf die Gesundheit hat, zeigt auch eine aktuelle Studie von Forschern der Universität Graz, die im Fachjournal "Cell Metabolism" veröffentlicht wurde. Neben einer Gewichtsreduktion nach vier Wochen hatte das Intervall-Fasten auch auf viele Gesundheitsindikatoren, wie etwa Cholesterol, Blutdruck, Bauchfett oder Entzündungsparameter, einen positiven Einfluss.

Das Vorgehen und die Ziele der Studie

Im Rahmen der Studie wurden 60 gesunde Probanden in zwei Gruppen unterteilt. Die eine praktizierte über vier Wochen intermittierendes Fasten, die zweite behielt den aktuellen Lebensstil bei. "Ergänzt wurde die Studie um weitere 30 Probanden, die bereits seit mehr als sechs Monaten Alternate Day Fasting betrieben haben", erklären die Studienleiter. "So konnten wir auch einen ersten, einmaligen Blick auf die Langzeitfolgen von Alternate Day Fasting werfen."