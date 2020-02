Insekten als Fleischalternative: Rund 30 Kilogramm Fleisch isst der Deutsche im Durchschnitt pro Jahr. Das ergab eine statistische Erhebung des Bundesverbandes der deutschen Fleischwarenindustrie. Und diese Zahl hält sich seit Beginn der Erhebung im Jahr 2002 konstant bei diesem Wert. Immer sind es ungefähr 30 Kilogramm. Grund genug für zahlreiche Anbieter Alternativen anzubieten. Denn für eine gesunde und ausgewogene Ernährung, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung einen Maximalwert von 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche.

Insekten als Fleischersatz: Gesund, Nahrhaft und lecker!

Doch das stellt bereits eine gewisse Herausforderung dar. Auf den Burger verzichten? Die Wurst auf dem Brot oder Brötchen zum Frühstück? Die Weißwurst zur Brezen? Auf der Suche nach Lösungen für dieses Problem schweifte der Blick auf die Essgewohnheiten im fernen Osten. Dort gelten Beispielsweise Insekten als absolute Delikatesse - sofern man sie richtig zubereitet. Viel Eiweiß, grandioser Geschmack. Wenn da nicht der Ekel und die Vorurteile gegen Insekten wären. Auch in Deutschland tritt diese Ernährungsalternative immer mehr zutage. Neben veganen und vegetarischen Alternativen die selbst bei Fast-Food-Giganten angekommen sind, gelten Insektenbasierte Alternativen, wie beispielsweise Insekten-Burger, als das neue "Super-Food" schlechthin.

Besonders effektiv gegen "verstecken Hunger"

Im Gegensatz zu einer einseitigen Ernährung, bieten Insekten die Möglichkeit mit ihren für Menschen besonders verträglichen Proteinen, einem sogenannten "verstecken" Hunger vorzubeugen. Als "versteckter Hunger" wird eine zu einseitige Ernährung bezeichnet. Also etwa eine Ernährung von zu vielen Nudeln und zu wenigen anderen Protein oder Ballaststoff-Lieferanten.

Neben dem für Menschen extrem gut zu verstoffwechselnden Proteinanteil der Insekten, enthalten sie Omega-3-Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe. Dazu enthalten die Krabbeltiere, bedingt durch ihren hohen Proteinanteil, so gut wie keine Kohlenhydrate.

Neben ihren offensichtlichen Vorteilen was die Inhaltsstoffe angeht, glänzen Insekten als Nahrungsmittel auch in der Öko-Bilanz. Während die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch rund 32 Kilogramm CO2-Äquivalente erzeugt, kommen beispielsweise Mehlwürmer auf rund drei Kilogramm. Das fand das Onlinemagazin Quarks heraus.

Vorsicht bei Allergikern

Allerdings gibt es auch noch einige Probleme zu beseitigen, bevor die Insekten als "Superfood" den Durchbruch in Europa oder auch Deutschland schaffen können.

Allen Voran: Der Konsum von Insekten ist bei Allergikern äußerst problematisch. Ist man gegen Hausstaubmilben oder Krebstiere allergisch, könnte sich eine ähnliche allergische Reaktion auch beim Verzehr von Insekten zeigen. Nicht nur deshalb ist eine klar ersichtliche Kennzeichnung von solchen Produkten Pflicht. Außerdem ist der Preis aktuell noch eine große Hürde für viele Menschen. Für gerade einmal 70 Gramm Mehlwürmer landet man bei verschiedensten Anbietern schnell bei rund 10 Euro. Das macht sich auf Dauer im Geldbeutel bemerkbar und ist daher aktuell noch nicht praktikabel.

Generell werden erst jetzt allmählich Insekten innerhalb der EU als Nahrungsmittel angesehen und dahingehend bewertet. So enthält der neueste Aktualisierungsvorschlag der im Januar 2018 in Kraft getretenen "Novel-Food-Verordnung" auch Insekten, Mehlwürmer und Heuschrecken. Mit einer Berücksichtigung in dieser Verordnung wird zukünftig die Haltung und der Vertrieb innerhalb der Europäischen Union reguliert. Das würde auch Bauern die speziell Insekten zum Verzehr züchten wollen würden, Tür und Tor öffnen. Denn: Um Insekten auch sicher und Genussvoll verzehren zu können, müssen Krankheiten sowie andere hygienische Unreinheiten der Krabbler vermieden werden.

Massentötung von Insekten: Ethisch vertretbar?

Ein weiterer Pferdefuß des kommenden "Superfoods", ist die Frage nach der artgerechten Haltung sowie Tötung der Insekten. Wie viel Platz braucht welche Insektenart? Wie sieht es von der Behandlung der Kleintiere mit Medikamenten wie Antibiotika oder Fungiziden aus? Während der Ablauf bei Rind, Schwein und Huhn bereits geregelt und Kontrolliert werden kann, fehlt diese Kontrollinstanz (noch) gänzlich. Dem aktuellen Forschungsstand zufolge verfügen Insekten nicht über ein Schmerz- oder Leidempfinden, wie es bei wie Säugetieren der Fall ist. Doch ob die Empfindung, die bei Insekten stattfindet, dem was Menschen als Schmerz empfinden ähnelt, lässt sich noch nicht zweifelsfrei beantworten.

Letztendlich bieten Insekten eine aktuell vortreffliche Möglichkeit, einen einen Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand zu wagen und den Burger zum Mittagessen vielleicht mal mit einer anderen Zusammensetzung zu probieren. Und das auch noch ohne schlechtes Gewissen.