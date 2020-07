Wenn die Wege gefühlt immer weiter und die Buchstaben beim Lesen immer kleiner werden, dann ist der Zeitpunkt gekommen, sich Hilfe zu holen. Denn mit steigendem Alter werden manche Dinge zunehmend beschwerlicher und auch die Gesundheit ist meist nicht mehr so gut wie in jungen Jahren. Das Altern ist ein schleichender Prozess, den zwar keiner aufhalten kann, der jedoch mit zahlreichen Hilfen um einiges leichter und erträglicher wird. In Würde altern ist heute dank verschiedenster Dienstleister nicht nur eine Floskel, sondern etwas, das keinem mehr verwehrt bleibt.

Ob es um körperliche Probleme, die Körperpflege oder das allgemeine Wohlbefinden geht - für jede Lebenslage gibt es Experten, die sich um das Wohlergehen der Senioren kümmern. Und meist muss dazu nicht einmal die eigene Wohnung verlassen werden. Vom Optiker bis hin zur Fußpflege: In jeder Branche gibt es nicht nur stationäre Geschäfte, sondern auch mobile Dienstleister, die auch Hausbesu che für ältere Menschen anbieten.

Die Sehkraft erhalten

Womit jeder Senior wohl irgendwann zu kämpfen hat, ist eine nachlassende Sehkraft. Doch gerade diese ist unverzichtbar für das gewohnte Leben. Vom Lesen der Zeitung, über den Fernseher bis hin zum Schwelgen in Erinnerungen mittels eines Fotoalbums - für all das ist es wichtig, sich frühzeitig um eine gute Brille zu kümmern. Für Menschen, die nicht mehr so mobil sind, um selbst einen Augenoptiker aufzusuchen oder in Pflege- und Seniorenheimen wohnen, kommt auf Nachfrage der Experte auch zum Kunden. Ein wichtiger Service, denn oft liegt der letzte Sehtest schon länger zurück und nicht selten werden dann ungeeignete Brillen getragen, die die Sehkraft eher verschlechtern als verbessern.

Bequem und gesund

Nicht nur bequem, sondern vor allem auch gesund: Das zeichnet orthopädische Schuhe aus. Von Arthrose über das Diabetische Fußsyndrom bis hin zu rheumatischen Erkrankungen können die von einem Orthopädieschuhtechniker individuell für den Patienten angefertigten Schuhe Fehlbelastungen vorbeugen und so Schmerzen verhindern. Die medizinische Spezialanfertigung gibt es sowohl als normalen Alltagsschuh oder Sportschuh für fitte Senioren als auch als Hausschuh, so dass der Träger in jeder Lebensphase unterstützt wird.

Verschrieben werden orthopädische Schuhe von einem Arzt. Anschließend lässt der Patient seine Füße bei einem Orthopädieschuhtechniker vermessen, der anhand des Druckprofils der Fußsohle und des Gangbildes und vielen weiteren Merkmalen die Schuhe in Handarbeit herstellt. Die Kosten dafür übernehmen in der Regel die gesetzlichen Krankenkassen, jedoch muss der Versicherte eine Zuzahlung sowie einen Eigenanteil übernehmen.

Mobil bis ins hohe Alter

Nicht mehr so gut zu Fuß zu sein ist ein Gefühl, das wohl jeden irgendwann betrifft. Mit steigendem Alter wird jedoch auch die Gefahr zu stürzen und sich dabei zu verletzen immer größer. Ein Risiko, das man mit einem Rollator ganz einfach minimieren kann. Die Gehhilfe dient dabei nicht nur dazu, sicherer von einem Ort zum anderen zu kommen, sondern ist zugleich auch eine mobile Sitzbank und eine Hilfe beim Einkaufen. Ob drinnen oder draußen: Der Rollator hilft Senioren nicht nur in den eigenen vier Wänden, sicherer unterwegs zu sein, sondern begleitet ältere Menschen auch auf längeren Spaziergängen, die ansonsten vielleicht nicht mehr möglich wären. Wer unterwegs eine kurze Pause braucht, hat auch jederzeit eine Sitzgelegenheit dabei.

Auch das Tragen von Einkäufen gehört der Vergangenheit an. Diese werden ganz einfach in einem am Rollator angebrachten Korb verstaut und so sicher und bequem nach Hause gebracht.

Den Rollator gibt es sogar auf Rezept. Betroffene sollten sich dafür an ihren Hausarzt wenden, der bei Bedarf ein Formular für die Krankenkasse ausstellt. Vor dem Kauf ist eine gute Beratung beim Experten unverzichtbar, denn die Auswahl der verschiedenen Modelle ist groß. Fachhändler werden je nach den persönlichen Wünschen den passenden Rollator für den Kunden auswählen.

Senioren sollten sich dazu schon im Vorfeld Gedanken machen, ob sie die Gehhilfe nur drinnen, sondern auch draußen benutzen möchten, ob der Rollator oft im Auto verstaut wird und daher besonders kompakt sein muss und ob vielleicht auch Kopfsteinpflaster oder unbefestigte Wege damit bewältigt werden müssen. Die beste Möglichkeit der Entscheidungsfindung ist natürlich eine Probefahrt.

Schön von Kopf bis Fuß

Auch noch im Alter trägt eine gute Körperpflege entscheidend zum Wohlbefinden bei. Ist die Fahrt zum Friseur im höheren Alter zu beschwerlich geworden, lohnt sich die Nachfrage beim Stammfriseur, ob dieser auch nach Hause kommt. Alternativ kann man gezielt nach einem mobilen Friseur suchen, der im eigenen Heim die Haare ganz nach Kundenwunsch wäscht, schneidet und färbt.

Auch für schöne Nägel und gepflegte Füße bietet sich im Alter der Heimservice an. Es lohnt sich, nach einem professionellen Nagel-Spezialisten und einer guten Fußpflege zu suchen. Auch kosmetische Leistungen gehören häufig zum Angebot der Experten und tragen nicht nur zu einem gepflegten Äußeren, sondern auch zum allgemeinen Wohlbefinden bei.