Impfpass verloren: Das müssen Sie jetzt tun

Im Impfpass stehen alle Impfungen, die Ihnen jemals verabreicht wurden

stehen alle Impfungen, die Ihnen jemals verabreicht wurden Für die Corona-Impfung brauchen Sie Ihren Impfpass

Haben Sie den Impfausweis verloren , gibt es mehrere Möglichkeiten , wie Sie vorgehen können

, gibt es , wie Sie vorgehen können Neuerung: der digitale Impfausweis soll noch vor den Sommerferien kommen

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung weist darauf hin, dass der Impfausweis für gewöhnlich bereits im Säuglingsalter in der Kinderarztpraxis ausgestellt wird. Außerdem ist er auch beim zuständigen Gesundheitsamt oder anderen Arztpraxen erhältlich. Gültig ist das gelbe Heftchen dann ein Leben lang - nicht ungewöhnlich also, dass das Impf-Dokument auch mal verloren gehen kann. Doch wie gehen Sie am besten vor, wenn Sie den Impfpass einfach nicht mehr finden? Wir erklären Ihnen, wie Sie sich am besten verhalten und weshalb der Impfpass so wichtig ist.

Impfbuch verloren: Das müssen Sie jetzt tun

Der Impfausweis begleitet Sie ein Leben lang: Die wohl meisten Impfungen erfolgen im Kindesalter, weshalb Erwachsene das gelbe Heftchen häufig nicht mehr oft in Händen halten. Das führt nicht selten dazu, dass der Impfausweis aus den Augen verloren wird und irgendwann einfach verschwunden zu sein scheint. Das ist ungünstig, jedoch kein Grund zur Verzweiflung.

Die Krankenversicherung Ottonova* rät dazu, im ersten Schritt zum Hausarzt zu gehen. Dieser ist dazu verpflichtet, Ihre Patientenakte zehn Jahre aufzubewahren. In dieser sind all Ihre Behandlungen inklusive der in diesem Zeitraum getätigten Impfungen notiert. Die Daten aus dieser Akte können dann in einen neuen Impfausweis übertragen werden - die Kosten dafür trägt die Krankenversicherung. So weit, so gut: Doch was ist mit den Impfungen, die vor diesem zehn-Jahres-Zeitraum getätigt wurden?

Impfungen, die länger als zehn Jahre zurückliegen, sind nicht in der Patientenakte des Hausarztes zu finden. Auch wenn Sie häufig den Hausarzt gewechselt haben, kann es schwierig sein, die letzten Impfungen nachzuvollziehen. In diesem Fall ist es hilfreich, eine Blutuntersuchung durchzuführen - im Labor kann nämlich der Status der Antikörper im Blut ermittelt werden. So lässt sich sagen, gegen welche Krankheiten Sie bereits geimpft sind. Komplett zuverlässig sind diese Tests allerdings nicht, da manche Immunisierungen nicht eindeutig im Blut zu erkennen sind. Aus diesem Grund wird diese Leistung auch nicht von allen Krankenversicherungen übernommen.

Wann ist eine Impf-Auffrischung empfehlenswert?

Sollten Sie vor dem Problem stehen, dass Sie ihre erhaltenen Impfungen weder über Ihren Hausarzt oder durch einen Bluttest nachvollziehen können, bleibt nur noch eine Möglichkeit: Lassen Sie alle bedeutenden Impfungen vorsichtshalber auffrischen. Zu dieser Grundimmunisierung zählen unter anderem Impfungen gegen Tetanus, Masern, Mumps, Röteln, Polio, Pertussis (Keuchhusten) und Diphtherie, die für gewöhnlich bereits im Kindesalter verabreicht wurden.

Es stellt sich natürlich die Frage, ob eine solche doppelte Immunisierung schädlich für den Körper ist, was verneint werden kann. Die Grundimmunisierung schadet Ihnen in aller Regel gar nicht, sofern Ihre Gesundheit zum Impf-Zeitpunkt einwandfrei ist. Es kann lediglich zu typischen harmlosen Nebenwirkungen wie leichten Schmerzen um die Einstichstelle oder zu leichten Krankheitssymptomen kommen, die nach kurzer Zeit wieder verschwinden.

Die Kosten für die Grundimmunisierung werden von Ihrer Krankenkasse getragen und vom Hausarzt durchgeführt. Besonders Frauen mit Kinderwunsch sollten Impfungen dringend auffrischen, falls Unklarheit über den Impfstatus besteht, empfiehlt Vitabook.de. Denn durch die Immunität der Mutter gegen bestimmte Krankheiten wird so auch das ungeborene Kind geschützt.

Impfungen: Was steht im Impfbuch?

Die Stiftung Gesundheitswissen weist darauf hin, dass der Impfpass auch Impfbuch oder Impfausweis genannt wird, offiziell "internationale Bescheinigung über Impfungen", was darauf hindeutet, dass der Impfpass ein internationales Dokument ist. Deshalb ist der Pass hier in Deutschland sowohl auf Deutsch, als auch auf Englisch und Französisch verfasst. Die Richtlinien des Impfausweises werden von der Weltgesundheitsorganisation vorgegeben.

Im Impfausweis stehen neben Angaben zur Schutzimpfung gegen Gelbfieber auch Informationen zu einer möglichen Pocken-Impfung und Cholera. Außerdem eine Auflistung von Schutzimpfungen, die zum Großteil bereits im Kindesalter verabreicht werden, wie etwa Immunisierungen gegen Polio, Diphtherie und Tetanus. Auch Impfungen gegen Hepatitis B, Tuberkulose und Grippeimpfungen können in dem gelben Heft notiert werden. Zudem ist Platz für weitere Impfungen, beispielsweise gegen FSME (Frühsommer- Meningoenzephalitis).

Sehr praktisch ist der Impfkalender der Ständigen Impfkommission, welcher anzeigt, welche Impfungen in den jeweiligen Lebensjahren idealerweise erfolgen sollten. In diesem Kalender wird übersichtlich angezeigt, welche Immunisierungen im Säuglings- und Kleinkindalter, im Kinder- und Jugendalter und im Erwachsenenalter erfolgen sollten.

Das ist neu: der digitale Impfnachweis

Zusätzlich zum Impfpass in Form des gelben Heftchens wird es zukünftig auch eine digitale Form des Impfausweises geben, verkündet das Bundesgesundheitsministerium. Dieser digitale Impfnachweis resultiert aus einem Beschluss des Europäischen Rats vom 21. Januar 2021. Somit wird es den Bürger*innen ermöglicht, ihre Impfdaten auch in elektronischer Form, in einer App auf dem Smartphone, abrufen zu können - auch die Schutzimpfung gegen Covid-19.