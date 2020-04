Schlechte Haut, gestörte Verdauung oder ein schwaches Immunsystem: Schüßler-Salze versprechen bei diesen und noch weiteren Beschwerden Heilung* . Wir verraten Ihnen, ob Sie mit den angeblich heilenden Mineralien ihr Immunsystem stärken können und worauf Sie bei der Einnahme achten müssen.

Coronavirus, Ausgangsbeschränkungen, und die Grippesaison ist auch noch nicht vorbei. Dass man momentan so viel zuhause sein muss, wirkt sich nicht gerade positiv auf das Immunsystem aus. Eine Lösung versprechen Schüßler-Salze, alternativ-medizinische Produkte, die der Homöopathie nahe stehen. Doch was genau sind überhaupt Schüßler-Salze und wie wirken sie? Wir haben die wichtigsten Fakten für Sie zusammengefasst.

Was genau sind Schüßler-Salze?

Die Schüler-Salze sind eine im 19. Jahrhundert von Wilhelm Heinrich Schüßler entwickelte Heilmethode, die der Homöopathie ähnlich ist. Schüßlers Heilweise basiert auf der Annahme, dass die meisten Krankheiten auf Störungen im körpereigenen Mineralhaushalt zurückzuführen sind. Er entwickelte zwölf Minerale bzw. Salze, die bei verschiedenen Beschwerden dem Körper zugeführt werden können und so den Mineralhaushalt regulieren.

Die zwölf von Schüßler eingesetzten Mineralien:

Calcium fluoratum D12 (Calciumfluorid) Calcium phosphoricum D6 (Calciumphosphat) Ferrum phosphoricum D12 (Eisenphosphat) Kalium chloratum D6 (Kaliumchlorid) Kalium phosphoricum D6 (Kaliumphosphat) Kalium sulfuricum D6 (Kaliumsulfat) Magnesium phosphoricum D6 (Magnesiumhydrogenphosphat) Natrium chloratum D6 (Natriumchlorid – Kochsalz) Natrium phosphoricum D6 (Natriumphosphat) Natrium sulfuricum D6 (Natriumsulfat) Silicea D12 (Kieselsäure) Calcium sulfuricum D6 (Calciumsulfat)

Die Bezeichnungen D6 und D12 geben die Verdünnung an, mit der die Mineralien verabreicht werden. D6-Präparate werden mit einer Verdünnung von 1:1 Million verabreicht und D12-Präparate mit einer Verdünnung von 1:1 Billion. Die Schüßler-Salze werden damit in wesentlich geringerer Konzentration als Heilmittel eingesetzt als wir beispielsweise Nährstoffe, Minerralien und Salze über die Nahrung aufnehmen.

Später wurden von Anhängern Schüßlers biochemischer Heilweise noch 15 Ergänzungsmittel zu den Schüßler-Salzen hinzugefügt. Offiziell gibt es also 27 apothekenpflichtige Mineral-Präparate, die den Namen Schüßler-Salze tragen dürfen. Daneben gibt es aber noch beispielsweise sieben Minerale, die der Heilpraktiker Joachim Broy den Schüßler-Salzen hinzugefügt hat, diese sind aber nicht unter der Marke „Dr. Schüßler Salze“ zu beziehen.

Mit Schüßler-Salzen das Immunsystem stärken

Einzunehmen sind die Schüßler-Salze wie folgt: Morgens zwei Tabletten Mineralsalz Nr. 3, Mittags zwei Tabletten Mineralsalz Nr. 6 und Abends zwei Tabletten Mineralsalz Nr. 7. Lassen Sie Tabletten in Ihrem Mund zergehen. Für Menschen mit Laktoseintoleranz oder vegan lebende Menschen sind Schüßler-Salze übrigens oft nicht geeignet, da sie häufig Laktose enthalten. Suchen Sie in diesem Fall nach speziell veganen Schüßler-Salzen.

Das Schüßler-Salz Nr. 3 beinhaltet Eisen, welches vor allem in Muskelzellen und im roten Blutfarbstoff vorkommt. Es sorgt für eine gute Sauerstoffaufnahme des Körpers und begünstigt die Arbeit des Immunsystems.

Das Schüßler-Salz Nr. 6 kommt in den oberen Schichten von Haut und Schleimhäuten vor und unterstützt den Körper beim Abbau und de Ausscheidung von überflüssigen Stoffen.

Das Schüler-Salz Nr. 7 kommt in Nerven- und Muskelzellen sowie in Gerhin, Rückenmark und anderen Organen vor und stärkt die Muskelaktivität.

Kritik an den Schüßler-Salzen

Schüßler-Salze werden viel und gerne in Homöopathie oder Alternativmedizin eingesetzt. Auch wenn die Mineral-Präparate apothekenpflichtig sind, stehen sie in der Kritik: Der Hauptkritikpunkt ist, dass es bisher keinerlei Studien oder andere wissenschaftliche Nachweise über die Heilwirkung von Schüßler-Salzen gibt. Des Weiteren stellt sich die Frage nach der wissenschaftlichen Plausibilität dieser Methode, denn die verabreichten Mengen sind wesentlich geringer als die, welche wir täglich mit unserer Nahrung zu uns nehmen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.