Hunderte Notarzt-Ausfälle in Franken: Was passiert, wenn Sanitäter auf sich gestellt sind?

5.800 Stunden, verteilt auf 551 Ausfälle im Zeitraum zwischen dem 1. Dezember 2019 und dem 6. Januar 2020. So lange fehlten Notärzte im Freistaat Bayern bei Fällen, bei denen Menschen dringende medizinische Hilfe benötigten. In Franken kam es zu 239 Ausfallmeldungen. Daraus resultierten mehr als 2.500 Ausfallstunden.

Das ergab eine interne Erhebung des "Bayerischen Roten Kreuzes (BRK)". Insgesamt betreibt das "BRK" 195 Notarztstandorte. Generell seien die Zahlen für Franken aber deutlich besser, als vergleichbare Standorte in Bayern, sagt Sohrab Taheri, Pressesprecher des BRK, im Gespräch mit inFranken.de. Spitzenreiter, was die Ausfallstunden in Franken angeht, ist Kronach mit 1010 Ausfallstunden. Neustadt belegt mit 549 Ausfallstunden den zweiten Rang und die Rettungskräfte aus den Haßbergen haben 200 Ausfallstunden zu verzeichnen. Insgesamt zeigt sich Taheri aber sehr zufrieden mit dem fränkischen Bereich. "Da haben wir teilweise nur einen Ausfalltag, beispielsweise in Forchheim", meinte er.

Einen Fahrer stellt das BRK bei rund der Hälfte der Standorte in Bayern. Dabei ist auch die "Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB)" gefragt. Sie ist für die Sicherstellung und Organisation des Notarztdienstes verantwortlich.

Notfallsanitäter behandeln Patienten - dürfen sie das?

Das "Bayerische Rote Kreuz" erklärt, dass die Notärzte vor Ort zwischen einer Stunde und 78 Stunden fehlten. In diesem Zeitraum waren die Notfallsanitäter somit auf sich alleine gestellt. Dieser Missstand kann vor allem für die Rettungskräfte vor Ort schwerwiegende Konsequenzen haben. Denn: Ruft ein Patient in Lebensgefahr oder schwer krank den Rettungsdienst und ein Notarzt ist nicht vor Ort, muss der Notfallsanitäter erste Hilfe leisten. Dabei ergreift er gegebenenfalls Maßnahmen, die einem Arzt vorbehalten sind: Doch genau das dürfte er eigentlich nicht, sagt Taheri.