Hörsysteme schaffen Lebensqualität

Hören ist viel mehr als das reine Aufnehmen von Tönen durch das Ohr. Hören verschafft Orientierung, es warnt uns vor Gefahren und ist elementarer Bestandteil des sozialen Austauschs. Wie sehr die eigene Hörfähigkeit das Leben beeinflusst, wird einem meist erst bewusst, wenn sie schwindet. Dank moderner Hörgeräte kann vielen Hörgeschädigten ein Stück Lebensqualität zurückgegeben werden.

Weltweit sind etwa 300 Millionen Menschen von Schwerhörigkeit (Hypakusis) betroffen, in Deutschland ist es etwa jeder 15. Mensch. In der Altersgruppe ab 65 Jahren ist die Zahl der Betroffenen deutlich höher. Etwa jede dritte Frau leidet dann unter Schwerhörigkeit, bei den Männern ist es sogar jeder Zweite.

Zu Beginn einer Schwerhörigkeit ist es oft so, dass die Betroffenen bestimmte Frequenzen nicht mehr wahrnehmen können. Meist macht sich daher in Einzelgesprächen die Schwerhörigkeit kaum bemerkbar, in Situationen mit starker Geräuschkulisse und mehreren Personen können die Betroffenen Gesprächen jedoch nur noch schwer folgen. In vielen Fällen schaffen Hörgeräte Abhilfe . Wichtig ist es, bei Veränderungen der Hörleistung zuerst einen Arzt aufzusuchen, damit dieser die korrekte Diagnose stellen kann, denn nicht in jedem Fall ist ein Hörgerät notwendig. Auch ein Ohrenschmalzpfropfen könnte die Ursache sein. Dieser kann jedoch vom Arzt entfernt werden, sodass sich die Hörfähigkeit in der Regel wieder bessert. Besteht jedoch dauerhaft eine verminderte Hörleistung, so sollte mittels Hörtest ein Tonaudiogramm angefertigt werden, welches aufzeigt, welche Frequenzbereiche des Gehörs betroffen sind.

Funktionsweise der Hörgeräte

Hörgeräte verfügen über ein Mikrofon, einen Verstärker und einen Lautsprecher. Durch das Mikrofon werden Schallwellen aus dem Umfeld empfangen und in elektrische Impulse umgewandelt. Diese werden anschließend in einem Mikrochip aufgearbeitet. Die Signale werden daraufhin verstärkt und an den Lautsprecher übertragen. Moderne Hörgeräte sind dabei dank des Chips mittlerweile in der Lage, unterschiedliche Geräusche separat zu bewerten und zu übertragen. So können beispielsweise Störgeräusche wie starker Wind gemindert werden, wohingegen Stimmgeräusche klar und deutlich wiedergegeben werden. Sind bestimmte Geräusche ohnehin schon sehr laut, so werden diese in der Regel nicht noch vom Hörgerät verstärkt, da dies zu einer unerträglichen Lautstärke führen könnte.

Getragen werden können Hörgeräte auf zwei unterschiedliche Arten: entweder hinter dem Ohr (HdO) oder direkt im Ohr (IdO). Die Signale bei HdO-Systemen werden mithilfe eines kleinen Schlauchs ins Ohrstück (Otoplastik) geleitet. Dadurch werden sowohl der Tragekomfort als auch die Hörqualität deutlich optimiert. IdO-Systeme hingegen liegen direkt in der Ohrmuschel oder im Gehörgang und sind dabei sehr unauffällig. Sie eignen sich allerdings nur für leichte bis mittlere Hörverluste.

Finanzielle Unterstützung

Gesetzliche Krankenkassen übernehmen in der Regel die Kosten für das erste Hörgerät. Voraussetzung dafür ist, dass ein Rezept vom Arzt vorliegt. Außerdem sollte man sich vorab informieren, welche Hörgeräteakustiker Vertragspartner der Kasse sind, denn die Krankenkassen müssen nicht jedes Modell zahlen. Hörgeräteakustiker haben bestimmte Modelle im Angebot, die von der Kasse übernommen werden. Möchte man ein anderes Modell nutzen, so können Zuzahlungen fällig werden. Ist jedoch ein Modell, das nicht zu den Kassenmodellen gehört, aus medizinischen Gründen notwendig, so sollte ein Antrag auf Übernahme der Mehrkosten bei der Krankenkasse eingereicht werden. Wichtig ist, dass man sich eine schriftliche Bestätigung der Kostenübernahme einholt, bevor man den Kauf tätigt. Wird auch für ein zweites Ohr ein Hörgerät benötigt, fällt die Kostenübernahme oft deutlich geringer aus. Anna Traut