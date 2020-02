Trend steigend: Immer mehr Pollen, immer mehr Allergiker

Die Zeit des Pollenflugs wird immer länger. Und auch die Zahl der Allergiker (nicht nur gegen Pollen) nimmt zu. Woran liegt das? Forscher beschreiben neben den oben beschriebenen Wetterveränderungen in Folge des Klimawandels unterschiedliche Ursachen: So etwa die zunehmende Luftverschmutzung, besonders in Städten. Kohlenstoffdioxid fördert das Pflanzenwachstum, da die Bäume, Blumen und Gräser das Gas bekanntlich in Sauerstoff umwandeln. Ein weiterer Schadstoff ist Ozon. Dagegen wehren sich die Pflanzen, indem sie mehr Eiweiß produzieren. Genau das ist für die allergischen Reaktionen im Körper verantwortlich. Gleichzeitig begünstigen Feinstaub und Stickoxide Entzündungsreaktionen im menschlichen Körper. Erschwerend kommt oft ein durch Stress geschwächtes oder durch übertriebene Hygiene unterfordertes Immunsystem hinzu.