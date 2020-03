Verstopfte Nasen und juckende Augen gehören für viele Deutsche zum Frühling dazu: Laut Robert-Koch-Institut leiden knapp 15 Prozent aller deutschen Bundesbürger unter Heuschnupfen. Die Auswahl an Arzneimitteln ist groß. Doch welche Mittel sind am effektivsten? Und ist ein Arzneimittel wirklich immer nötig?

Die Experten der Stiftung Warentest haben überprüft, welche Mittel den Heuschnupfen am besten bekämpfen und geben Tipps, welche Maßnahmen sich wirklich lohnen.

Heuschnupfen: Welche Medikamente und Maßnahmen sind sinnvoll?

Wer von Heuschnupfen betroffen ist, der muss nicht gleich zu teuren rezeptpflichtigen Arzneimitteln greifen. Es gibt allgemeine Schutzmaßnahmen, welche Sie zunächst wahrnehmen können, um der Allergie entgegenzuwirken.

Wetter verfolgen: Meiden Sie körperliche Aktivitäten im Freien bei warmen, windigem Wetter. Am wenigsten Pollen befinden sich in der Luft, nachdem es geregnet hat.

Nasendusche: Eine tägliche Nasendusche mit 0,9-prozentiger Salzlösung befreit die Nase von Allergenen.

Luftreiniger: Auch Pollen lassen sich mit Luftreinigern beseitigen.

Sauberkeit: Regelmäßiges Saugen und Wischen sorgen Sie für eine pollenfreie Wohnung. Außerdem können Pollenschutzgitter aus dem Baumarkt in die Fenster eingesetzt werden, um für eine noch gründlichere Reinigung zu sorgen.

Ernährung und Kreuzallergien beachten: Gewisse Nahrungsmittel enthalten ähnlich gebaute Eiweiße wie die Pollen. Dadurch wird die wird die Allergie ebenfalls ausgelöst. Dies trifft auch auf manche Obst- und Gemüsesorten zu

Geschützt schlafen: Waschen Sie in der Pollenzeit die Haare und vermeiden Sie, Ihre draußen getragene Kleidung im Schlafzimmer aufzubewahren.

Pollenflugkalender nutzen: Informieren Sie sich in Pollenflugkalendern, wann im Jahresverlauf die Pollen-Hochzeiten anstehen. Für tagesaktuelle Vorhersagen können Sie sich auf diversen Seiten, wie beispielsweise dem Deutschen Wetterdienst informieren.

Wem die obengenannten Tipps nicht helfen, der kann auf rezeptfreie Arzneimittel zurückgreifen. Die Experten von Stiftung Warentest haben 15 unterschiedliche Medikamente getestet und überprüft.

Alle getesteten Mittel können ohne Rezept erworben werden.

Nasenspray und Augentropfen: Welche Medikamente helfen gegen Heuschnupfen?

Der Test fiel überwiegend positiv aus: Von 15 Produkten wurden neun als "geeignet" eingestuft. Nur zwei Medikamente fielen durch und erhielten die Bewertung "wenig geeignet".

Einige Nasensprays und Augentropfen, welche als "geeignet" eingestuft wurden:

ALLERGODIL akut Nasenspray

ALLERGODIL akut Duo 4ml Aaugentropfen akut/10ml Nasenspray akut

CROM OPHTAL Nasenspray

CROMOHEXAL 10ml Augentropfen/15ml Nasenspray Kombiepackung

CROMO-RATIOPHARM Nasenspray konservierungsfrei

CROMO-RATIOPHARM Kombipackung

VIVIDRIN akut Azelastin Nasenspray gg. Heschnupfen

VIVIDRIN Azelastin 1 mg/ml Nasenspray Lösung

Neben den herkömmlichen Sprays gibt es auch ein Vielzahl von rezeptfreien cortisonhaltigen Nasensprays. Diese sollten allerdings nur verwendet werden, wenn andere Mittel nicht die gewünschte Wirkung erreichen. Stiftung Warentest empfiehlt vor dem Kauf eines cortisonhaltigen Nasensprays ein Gespräch mit dem Hausarzt.

Zwei Medikamente schnitten weniger gut ab und erhielten die Bewertung "wenig geeignet". Bei Produkte sind in Tablettenform und enthielten "müdemachenden Antihistaminikum" und einen "gefäßverengenden Stoff", welcher bei Daueranwendung zu schwerwiegenden Nebenwirkungen führen kann.

Tabletten mit der Bewertung "wenig geeignet":

REACTINE duo Retardtabletten

RHINOPRONT Kombi Tabletten

Allergischer Dauerschnupfen kann hartnäckig sein: Sollten die Augentropfen und Nasensprays nicht ausreichend wirksam sein, können Sie auch rezeptpflichtige Mittel in Betracht ziehen. Wichtig: Lassen Sie sich umfangreich von Ihrem Arzt beraten. In manchen Fällen ist auch eine spezifische Immuntherapie, eine sogenannte Hypersensibilisierung, möglich. Auch hier sind die Mittel jedoch verschreibungspflichtig.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.