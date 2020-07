Franken vor 1 Stunde

Gesundheit

Diagnose Herzinsuffizienz: Am Zungenbelag Herzschwäche erkennen - achten Sie auf diese Merkmale

Der Zungenbelag weist besondere Merkmale auf, wenn ein Mensch an einer Herzschwäche leidet. Das sind die neuesten Erkenntnisse aus der Herzinsuffizienz-Forschung. Mit dieser Entdeckung könnte in Zukunft früher eine Herzinsuffizienz entdeckt werden. An welchen Merkmalen sich eine Herzinsuffizienz erkennen lässt.