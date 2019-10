Herzinfarkt verhindern: Omega-3-Fischöl gegen Herz-Kreislaufbeschwerden

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Der Online-Plattform Statista zufolge lassen sich rund ein Viertel aller Tode auf Probleme mit dem Herz-Kreislaufsystems zurückführen. Wie man eine Erkrankung vorbeugen kann, haben jetzt die Forscher der Harvard T.H. Chan School of Public Health and Brigham and Women"s Hospital herausgefunden. In einer Studie, welche im englischsprachigen Fachmagazin "Journal of the American Heart Association" veröffentlicht wurde, heißt es, dass die Einnahme von Omega-3-Fischöl als Nahrungsergänzung das Risiko für Herzinfarkte und Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren soll.