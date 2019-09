Herz-Kreislauf-Erkrankungen: So bestimmen Cholesterin und Blutdruck das Sterberisiko

Herzinfarkte und Schlaganfälle gehören zu den häufigsten Todesursachen - nicht nur in Deutschland. Weltweit sterben laut einer Schätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO jährlich rund 17 Millionen Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bundesweit rund 340.000 Deutsche.

Studie: Herzerkrankungen vermeiden durch niedrige Werte bei Cholesterin und Blutdruck

Der Leipziger Kardiologe Prof. Ulrich Laufs, der gemeinsam mit Forschern der Universität Cambridge an einer Studie gearbeitet hat, äußert sich in einer Pressemitteilung: "Das ist niederschmetternd. Denn Herzinfarkte und Schlaganfälle können durch anhaltend niedrige Werte bei Blutdruck und LDL-Cholesterin weitgehend vermieden werden." Dies zeigten auch die aktuellen Studienergebnisse.

Deshalb rät der Experte dazu, bereits im jungen Alter beide Werte regelmäßig zu überprüfen.