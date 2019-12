Multiple Sklerose durch Herpes-Viren: Medizinischer sprechen von "Durchbruch"

Unter Multiple Sklerose versteht man eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems. Durch die Krankheit entzünden sich die verschieden Nervenstrukturen, was zu unterschiedlichen Folgeschäden führt.

Betroffen sind vor allem Menschen im jungen bis mittleren Erwachsenenalter zwischen 20 und 40 Jahren. Dem Fachmagazin ärztezeitung.de zufolge gibt es in Deutschland mehr als 240.000 von den Krankenkassen registrierte MS-Patienten.

Multiple Sklerose: Was sind die Ursachen und Symptome?

Welche Ursachen einer MS-Erkrankung zugrunde liegen ist bisher noch nicht ausreichend erforscht. Experten gehen allerdings von einer Autoimmunerkrankung aus, wie das Fachportal netdoktor.de erklärt.

In solchen Fällen richten sich die Abwehrzellen des Körper, welche normalerweise dem Schutz vor Bakterien und Viren dienen sollen, gegen den eigenen Organismus und beschädigen dadurch das Nervensystem. Wie es allerdings zu einer solchen Fehlreaktion des Körpers kommt ist bisher nicht ausreichend erforscht. Im Gespräch sind Faktoren wie beispielsweise:

Rauchen

Vitamin-D-Mangel

erblich bedingte Faktoren

Bei den Symptomen gibt es kein einheitliches Beschwerdebild. Die auftretenden MS-Anzeichen können von Patient zu Patient unterschiedlich sein. So kann es vorkommen, dass folgende Merkmale Symptome sind:

Gefühlsstörungen und Kraftlosigkeit in Armen und Beinen

Starke Müdigkeit

Sehstörungen auf einem Auge

Probleme bei Darm- und Blasenentleerung

Koordinationsstörungen

Studie enthüllt neue Multiple Sklerose-Ursache: Herpes soll Nervenkrankheit auslösen

Die Studie eines Forscherteams des Department of Clinical Neuroscience aus Stockholm will nun eine neue Ursache für Multiple Sklerose entdeckt haben. Jüngsten Forschungsergebnissen zufolge solle eine Herpeserkrankung das Risiko für MS deutlich erhöhen.