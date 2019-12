Heißhunger: Warum wir manchmal so großen Appetit haben

Heißhunger - woher die plötzliche Lust auf Essen kommt: Wer nach einer langen Partynacht zu Hause aufwacht, möchte in der Regel nur sehr widerwillig aus dem Bett. Doch obwohl sich ein Kater unangenehm auf Kopf und Magen auswirken kann, würde man am liebsten ein fettiges Stück Pizza oder einen saftigen Burger verzehren - man hat regelrecht Heißhunger auf solche Nahrungsmittel.

Auch in anderen Situationen sind Heißhunger-Attacken immer wieder zu beobachten. Doch warum kommt es überhaupt dazu? inFranken.de erklärt alles rund um den Heißhunger.

Heißhunger-Attacke: Wieso werden wir überhaupt hungrig?

Wenn unser Körper merkt, dass ihm die Energie ausgeht, kann er uns rechtzeitig signalisieren, etwas zu essen. Das erklärt Biologin Dr. Daniela Oesterle von NetDoktor.de. Unser Körper misst zum Beispiel konstant den Blutzuckerspiegel und kann dadurch kontrollieren, ob die Werte in Ordnung sind. Zudem sorgen Fettpolster für die Produktion von Leptin. Ist dieses Sättigungshormon ausreichend vorhanden, teilt es unserem Gehirn mit, dass wir aktuell keine Nahrung zu uns nehmen müssen.