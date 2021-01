Heimsuche leichter gemacht

Für einen der Liebsten oder für sich selbst: Eine Pflegeeinrichtung als künftiges Zuhause festlegen zu müssen, gehört zu den schwierigsten Entscheidungen.

Um das Suchen und Finden leichter zu machen, sollten vorher Bedürfnisse und Vorstellungen zusammengetragen werden. Eine Checkliste erstellen und dann abgleichen, welche Einrichtung den persönlichen Kriterien am nächsten kommt - Akribie hilft, um das Beste für alle Beteiligten herauszufinden.

Generell sind Senioren- und Pflegeheime für ältere Menschen mit Pflegegrad gemacht: Für alle, die keinen eigenen Haushalt mehr führen können oder wollen und dazu im unterschiedlichen Maß medizinische Betreuung brauchen. Zunächst gilt es, Notwendiges zu überprüfen und potenzielle Leistungen zu erfragen: Ist der individuelle Pflegebedarf optimal umsetzbar? Wie viel und welches Personal betreut unter diesem Aspekt wie viele Versorgungsbedürftige? Ist das Personal hinsichtlich dessen fachlich fit? Und: Wie geht das Personal darüber hinaus miteinander und mit den Bewohnern um? Dazu gehören auch organisatorische Randbedingungen: Ob zum Beispiel eine feste Ansprechperson regelmäßig zur Verfügung steht. Ob es auch informative Angebote für Angehörige gibt. Und ganz konkret: Ob sich auf Wunsch feste Pflegegezeiten vereinbaren oder Schlafens- und Weckzeiten individuell steuern lassen. Oder ob sich ganz individuelle medizinische, soziale und atmosphärische Anforderungen - zum Beispiel bei Demenz - tatsächlich ohne Abstriche umsetzen lassen.

Individuelle Pluspunkte

Ein komplett zufriedenstellender Wohlfühl-Mix wird allerdings erst durchs Addieren von ganz subjektiven Faktoren rund ums Wohnen, Leben und Empfinden erreicht. In die erweiterte Checkliste gehört dann zum Beispiel die Sache mit der Lage: Wie weit ist das neue Heim von der jetzigen Wohnung oder den Wohnorten der nächsten Angehörigen entfernt? Ist urbanes oder ländliches Umfeld gewünscht? Ist Infrastruktur wie zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Betreuung, Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr oder an Freizeitangebote vorhanden? Oder ganz und gar atmosphärisch: Gefällt der spezielle Standort mit Umgebung so wie er ist oder gibt es doch ganz individuelle und als untragbar empfundene Mankos rund um den Standort?

Interne Angebote

Die Innengestaltung mit den Aspekten Flair, Sozialleben und Unterhaltung ist genauso wichtig. Gibt es überhaupt Einzelräume? Oder - für Paare - auch Doppelzimmer? Ist individuelle Zimmereinrichtung möglich und können beispielsweise eigene Möbel, Bilder oder Teppiche mitgebracht werden? Gibt es für Interessierte eine Auswahl an internen Freizeitangeboten wie zum Beispiel Singen, Gymnastik, Ausflüge oder Geburtstagsfeiern? Sind Internet, Telefon, TV im Zimmer machbar oder buchbar? Ganz gleich wie speziell oder detailliert: Alles, was an ganz persönlichen Wohlfühlfaktoren unentbehrlich ist, muss auf die persönliche Checkliste.

Abgleich mit der Wirklichkeit

Weil Bewertungen auf den informativen Internetseiten der Pflegeheimbetreiber genauso subjektiv sind wie eigene Bedürfnisse, hilft der zusätzliche Blick auf objektivierte Portale. Als seriöser Anbieter gilt beispielsweise das sogenannte Heimverzeichnis der Gesellschaft zur Förderung der Lebensqualität im Alter und bei Behinderung. Dort sind bundesweit rund 1100 Einrichtungen mit dem Qualitätssiegel Grüner Haken gekennzeichnet - ein anerkannter Hinweis für gute Qualität. Die medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) fassen ihre Benotungen der Qualität eines Pflegeheims außerdem in sogenannten Transparenzberichten zusammen.

Hier können alle Noten zu Pflege, medizinischer Versorgung, Umgang mit Bewohnern, sozialer Betreuung, Freizeitangebote sowie auch Hygiene und Sauberkeit eingesehen werden.

Unabhängige Bewertung

Damit sich die Verbraucher besser orientieren können, will die Bertelsmann-Stiftung eine sogenannte Weisse Liste erstellen, in denen die Daten der Seniorenheimbewertungen noch mal anders aufbereitet werden. Gutachten plus Fragebogen plus Leitfaden: Statt Gesamtnoten werden die Prozentwerte zur Pflegequalität der einzelnen Heime veröffentlicht, die wiederum durch den MDK geprüft wurden. Die unabhängige Weisse Liste ist ein gemeinsames Projekt der Bertelsmann Stiftung und der Dachverbände der größten Patienten- und Verbraucherorganisationen. Dieses Reformkonzept soll sich noch mehr am Betroffenen und eben auch an den weichen Faktoren rund um Lebensqualität orientieren - der neue Pflege-TÜV wird allerdings im Moment noch von Corona ausgebremst.

Vor Ort ein Bild machen

Live und in Farbe: Anschauen und Atmosphäre atmen ist als finaler Check ohnehin unerlässlich. Weil die Wahl des richtigen Pflegeheims die Summe aus objektiven Wertungen, subjektiven Empfehlungen und ureigenem Bauchgefühl ist, sollte der Besichtigungstermin zum Pflichtprogramm gehören. Persönlicher Austausch mit Heimleitung und Pflegepersonal ermöglicht ebenso Einblicke wie detaillierte Führungen durchs Haus und dabei Small Talk mit Bewohnern. Niemals unterschätzen und unbedingt einbeziehen: den allerersten Eindruck. Und der Tipp für Skeptiker: Nicht oft, aber manchmal eröffnet sich die Möglichkeit des Probewohnens.