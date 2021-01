Heilfasten: Anleitung für Tag 9

Der letzte Fastentag ohne feste Nahrung ist angebrochen. Den ziehen Sie noch ganz locker durch. Machen Sie es sich so bequem und entspannt wie möglich, sorgen Sie für etwas Bewegung, dann vergeht der Tag wie von selbst. Danach folgen die Aufbautage, an denen Sie wieder feste Nahrung (in Maßen) zu sich nehmen dürfen.

Tag 9: der letzte Fastentag. Genießen Sie noch einmal Ihre neu gewonnene Leichtigkeit, die Energie und Kraft. Man könnte sich daran gewöhnen, aber Vorsicht: So schön die Fasten-Euphorie auch ist, sie darf nicht in Sucht ausarten. Ehe Sie morgen wieder kleine Mengen Nahrung zu sich nehmen dürfen, gibt es heute noch einmal Morgentee*, Gemüsesaft* zu Mittag und abends Gemüsebrühe.

Dazwischen trinken Sie wie gehabt reichlich Wasser und Tee, so viel Sie wollen. Nachmittags gibt es letztmalig ein Glas Eiweißdrink*.

Lassen Sie den letzten Fastentag ruhig ausklingen. Nehmen Sie sich noch einmal Zeit für sich selbst. Eine Fußmassage durch den Partner kann Sie mit einem wohligen Gefühl durch den letzten Fastenabend bringen.

