Heilfasten Tag 9: Letzter Fastentag

Der letzte Fastentag: Genießen Sie noch einmal Ihre neugewonnene Leichtigkeit, die Energie und Kraft. Man könnte sich daran gewöhnen, aber Vorsicht: So schön die Fasten-Euphorie auch ist, sie darf nicht in Sucht ausarten. Ehe Sie morgen wieder kleine Mengen Nahrung zu sich nehmen dürfen, gibt es heute noch einmal Morgentee* Gemüsesaft* zu Mittag und abends Gemüsebrühe.Dazwischen reichlich Wasser und Tee so viel Sie wollen. Nachmittags gibt es letztmalig ein Glas Eiweißdrink* Lassen Sie den letzten Fastentag ruhig ausklingen. Nehmen Sie sich noch einmal Zeit für sich selbst.Weiter zu Tag 10 des Heilfasten-Programms: Aufbautag