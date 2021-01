Bamberg vor 53 Minuten

Heilfasten-Anleitung Tag 7: Vierter Fastentag ohne feste Nahrung

Heilfasten-Anleitung - ein 12-Tage-Programm: Am heutigen siebten Tag steht ein weiterer Fastentag an. Wenn der innere Schweinehund vorbeischaut und Ihnen die Laune verderben will, ignorieren Sie den Kerl einfach und seien Sie stolz auf das bereits Erreichte.