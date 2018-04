Heilfasten Tag 5: Fastentag

Tipp für den Abend:

Der zweite Fastentag: Starten Sie wie gewohnt mit Ihrem Morgentee* und, wenn Sie möchten, kleinen sportlichen Übungen zur Anregung des Kreislaufs. Ich hatte während meiner zweiten Fastenkur massive Kreislaufprobleme am Morgen, daher weiß ich, wie wichtig und wohltuend diese kleinen Übungen sein können. Überanstrengen Sie sich nicht!Wenn Sie wollen, essen Sie mittags einen kleinen Teller Brühe. Alternativ trinken Sie ein Glas Gemüsesaft* . Nachmittags den Eiweißdrink* . Abends gibt es wieder Brühe. Tipp: Kochen Sie Ihre Brühe selbst. Es ist geschmacklich ein himmelweiter Unterschied zu Instant-Brühe, und schließlich wollen Sie sich ja etwas Gutes tun. Normales Suppengrün reicht für den Anfang aus. Kochen Sie mehr davon (2x Suppengrün) und frieren Sie einen Teil der Brühe ein. Wenn Sie den Geschmack irgendwann über haben, variieren Sie einfach die Zutaten. Packen Sie einen Brokkoli zum Suppengrün. Dann vielleicht Kohlrabi oder Zucchini. Sie werden überrascht sein, wie sehr der Geschmack sich dadurch ändert.Ein Spaziergang am Abend kann nicht schaden. Ich würde während des Heilfastens spazieren gehen, so oft es möglich ist. Wenn es einmal nicht klappt - nicht weiter schlimm. Aber Bewegung ist wichtig!Helfen Sie Ihrer Leber beim Entgiften. Schon Otto Buchinger empfiehlt Leberwickel während des Heilfastens. Dafür tauchen Sie ein Geschirrtuch zu einem Drittel in heißes Wasser und legen es zusammen. Tuch auf den Bauch (die Leber ist rechts unter dem Rippenbogen), Wärmflasche* auf das Tuch, zurücklehnen, entspannen und entgiften. 20 Minuten sollten genügen.Weiter zu Tag 6 des Heilfasten-Programms: Fastentag