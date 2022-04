Willkommen zu Tag drei deiner Heilfasten-Kur! Der dritte und letzte Entlastungstag steht heute an - inklusive Darmreinigung mit Glaubersalz. Diese Reinigung ist auch ein wichtiger psychologischer Faktor und gehört zum Heilfasten auf jeden Fall dazu! Danach geht es so richtig los.

Heilfasten: Anleitung für Tag 3

Der dritte Entlastungstag ist der "Tag der Reinigung". Heute ist Großputz angesagt, und zwar von innen. Magen und Darm werden heute mit Glaubersalz* blitzblank geputzt. Danach ist der Darm vollkommen leer. Das ist wichtig für die kommenden Fastentage, weil der Körper dadurch besser in den "Fastenmodus" umschalten kann und das Hungergefühl reduziert wird. Daneben ist die psychologische Wirkung natürlich immens: Nach der Reinigung geht es für mich so richtig los mit dem Fasten.

Den dritten Tag starten wir wie gewohnt mit leckerem grünem Tee*. Ich schneide mir beim Heilfasten frische Ingwerscheiben in den Tee, die Schärfe des Ingwers wärmt von innen. Ich neige während des Fastens nämlich zum Frieren, da ist der wärmende Ingwer im Tee für mich ein guter Ausgleich. Ebenfalls zu empfehlen: Pfefferminztee*, der ist anregend, oder Salbeitee*, der soll unter anderem das Hautbild verbessern.

Magen und Darm mit Glaubersalz reinigen

Nach dem Morgentee wird im Laufe des Vormittags "geglaubert": Mit Glaubersalz* wird eine Darmentleerung herbeigeführt. Viele schwören darauf, sich zumindest an diesem Reinigungstag freizunehmen. Einfacher ist es auf jeden Fall, da die Wirkung von Glaubersalz heftig ist und einige Stunden anhalten kann. Wer dann in der Arbeit sitzt, dürfte wenig Spaß haben. Wer bis nach der Arbeit wartet, könnte das Pech haben, dass sich die Entleerungen bis in die Nacht hinziehen - auch nicht erstrebenswert.

So funktioniert's: Schlanke Personen lösen 20 Gramm Glaubersalz in einem halben Liter kaltem Wasser auf, normalgewichtige 30 Gramm, und übergewichtige lösen 40 Gramm auf einen Dreiviertelliter Wasser auf. Vorsicht: Das Zeug schmeckt grauenvoll! Ich gebe etwas Zitronensaft zu, verschließe meine Nase und exe das Getränk. Nach zwei bis drei Stunden beginnt dann der große Durchmarsch, bei anderen Leuten geht das aber offenbar schneller. Vorsicht bei Migräne oder Bandscheibenvorfällen! Angeblich kann der schnelle Wasserentzug bestehende Probleme verstärken. Wer darunter leidet, sollte auf das Glaubern verzichten.

Wenn dann alles raus ist, kannst du mittags und/oder abends klare Gemüsebrühe essen. Ich habe jeden Abend einen Teller davon gegessen, an manchen Tagen auch mittags. Du kannst auch ein Glas Gemüsesaft trinken, wahlweise verdünnt.