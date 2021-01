Heilfasten: Anleitung für Tag 11

Willkommen zum elften Tag Ihrer Heilfasten-Kur. Tag 11 ist der zweite von drei Aufbautagen. Sie dürfen etwas mehr feste Nahrung zu sich nehmen und vorsichtig wieder mit dem Sport beginnen. Übertreiben Sie beides nicht!

Tag 11 ist der zweite Aufbautag: Heute können Sie ein bisschen mehr essen als gestern. Bei mir gibt es in der Früh den Rest des Hipp-Gläschens*, wiederum gemischt mit Joghurt, Leinsamen* und Chiasamen*. Mittags esse ich wieder Knäckebrot mit selbst gemachtem Kräuterquark. Da man auch wieder rohes Gemüse essen soll, gönne ich mir eine rohe Karotte dazu. Ein Festmahl! Abends gibt es Pellkartoffeln mit Kräuterquark, dazu Gurkensalat mit Sahne und Dill. Ich esse nur, bis ich satt bin.

Auch am zweiten Aufbautag sollten Sie auf reichlich Flüssigkeitszufuhr achten. Sollte die Verdauung bis zum Abend des zweiten Aufbautags nicht in Schwung gekommen sein, helfen Sie ihr auf die Sprünge: mit einem Einlauf*. Bei mir war das noch nie der Fall, aber es soll vorkommen. Sollte es bei Ihnen so sein: Bleiben Sie ruhig. Das wird schon.

Machen Sie etwas, auf das Sie verzichten mussten

Ich nutze den zweiten Aufbautag immer, um mir selbst etwas Gutes zu tun, auf das ich in den letzten Tagen verzichten musste. Ich lege mich entweder in die Badewanne und genieße ein heißes Vollbad (nicht länger als 20 Minuten) oder ich gehe in die Sauna*. Zwei Saunagänge müssen genügen. Danach fühle ich mich herrlich schlapp und gammle den Rest des Abends im Bademantel* auf der Couch herum.

Auch Sport können Sie am zweiten Aufbautag wieder in Maßen betreiben. Lassen Sie es langsam angehen und überfordern Sie den Körper nicht.

