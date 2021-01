Der zehnte Tag ist Ihr erster Aufbautag. Die Aufbautage sind deshalb so enorm wichtig, weil Sie Ihren Körper erst wieder langsam an die Zufuhr fester Nahrung gewöhnen müssen. Sie werden staunen, wie gut "richtiges Essen" nach den Tagen des Verzichts plötzlich wieder schmeckt!

Heilfasten: Anleitung für Tag 10

Die Zeit ohne feste Nahrung liegt nun hinter Ihnen. Mit dem ersten Aufbautag an Tag 10 Ihrer Fastenkur beginnt nun die letzte Phase des Heilfastens. Ich versuche an den Aufbautagen immer, ein gutes Verhältnis von Milchprodukten, Gemüse und Kohlenhydraten zu finden. Fleisch gibt es für mich erst wieder an Tag 13 - also nach dem Ende des Heilfastens.

Essens-Empfehlung für den ersten Aufbautag

Am ersten Aufbautag gibt es bei mir ein halbes Hipp-Gläschen "Apfel-Birne"* mit Joghurt, einem Teelöffel Leinsamen* und einem halben Teelöffel Chiasamen*. Die Leinsamen sollen die Verdauung anregen, und die Chiasamen sollen ganz furchtbar gesund sein. Mittags gibt es Knäckebrot mit selbst gemachtem Kräuterquark. Zwei Scheiben müssen für den Anfang genügen. Abends gibt es eine kräftige Gemüsesuppe mit reichlich Einlage: Kartoffelstücke, Möhrenscheiben, Staudensellerie, vielleicht ein bisschen Paprika. Allerdings ist nach einem Teller Schluss, schließlich will ich meinen Körper nicht überfordern.

Das gilt auch für Ihr Sportprogramm, das Sie heute noch ruhen lassen sollten. Gehen Sie lieber spazieren, machen Sie langsam. Auch wenn es sich so anfühlen mag, als könnten Sie Bäume ausreißen: Geben Sie Ihrem Körper die Zeit, die er braucht. Auch wenn es sich gut angefühlt hat, hat die Zeit ohne feste Nahrung Ihrem Körper zugesetzt. In der Ruhe liegt die Kraft, sollte Ihr Motto daher heute lauten.

