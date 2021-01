Sie haben sich entschieden, das Heilfasten selbst auszuprobieren? Eine gute Entscheidung. Ich hoffe, es bringt Ihnen genauso viel wie mir. Der erste Tag ist ein Entlastungstag. Er dient dazu, Körper und Geist auf die kommenden Fastentage vorzubereiten.

Heilfasten: Anleitung für Tag 1

Los geht's! Der erste Entlastungstag ist harmlos. Essen Sie wie gewohnt, nur etwas weniger davon - bis Sie satt sind. Verzichten Sie lediglich auf die ganz ungesunden Sachen, lassen Sie Alkohol, Zigaretten, Chips und Süßkram weg. Gehen Sie alles ein wenig bewusster an als sonst. Die Entlastungstage sind wichtig, um sich psychologisch auf das Fasten vorzubereiten. Ich verzichte am ersten Entlastungstag immer auf Fleisch und generell auf tierische Fette. Und auf Kaffee: Die nächsten elf Tage gibt es nur noch Tee.

Ich starte den ersten Entlastungstag mit grünem Tee*. Dazu gibt es Joghurt mit Obst und Müsli. Mittags esse ich einen großen Salat, abends gibt es Eintopf mit Kartoffeln, Karotten und sonstigem Gemüse - was der Kühlschrank eben so hergibt. Ich esse, bis ich satt bin (und nicht, wie so oft, bis ich komplett voll bin). Ich trinke viel stilles Wasser, nachmittags und abends gibt es Tees. Wenn ich Saft* trinke, verdünne ich ihn mit stillem Wasser (Mischverhältnis 1:1, aber das mache ich eigentlich immer).

Mein gewohntes Sportprogramm läuft am ersten Entlastungstag weiter. Ich gehe abends laufen oder mache einen langen Spaziergang. Vorzugsweise allein, um meine Gedanken ein bisschen sortieren zu können und mich auf das bevorstehende Heilfasten einzustimmen.

Vor Ihnen liegen elf weitere Tage des Verzichts, sechs davon ganz ohne feste Nahrung. In der Mitte könnten Sie einen kleinen Durchhänger haben, aber seien Sie versichert, dass das Fastenhoch früher oder später kommt. Sie erleben gerade etwas ganz Besonderes. Freuen Sie sich darauf!

