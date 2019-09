Herbstzeit ist Erkältungszeit: Diese Hausmittel helfen gegen Schnupfen und Co. - die Tipps der inFranken.de-Leser

Halsschmerzen sind lästig, Schnupfen nervt ebenso. Jeder Erkältete hätte die Symptome gerne schnell wieder los. Wir zeigen einige Tipps, wie Sie fix wieder fit werden.

Woher kommen Halsschmerzen?

Es kratzt im Hals, das Schlucken fällt schwer, die Stimme ist heiser. Meist ist die Ursache für Halsschmerzen ein Virusinfekt, der in den häufigsten Fällen harmlos verläuft. Weniger häufig treten schwere Folgeerkrankungen wie Bronchitis, Rachenentzündung oder Lungenentzündung auf.