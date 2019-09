Hantavirus breitet sich in Deutschland aus: So schützen Sie sich vor dem Mäusevirus

Das Hantavirus geht um in Deutschland: Wie das aktuelle "Epidemologische Bulletin" des Robert-Koch-Instituts zeigt, haben die Fallzahlen im Jahr 2019 extrem zugenommen: In den ersten 35 Wochen des Jahres gab es in Deutschland bereits 1221 Infektionen, während es im Vergleichszeitraum 2018 nur 124 Fälle waren. Im gesamten Jahr 2018 gab es nur 235 Ausbrüche der Krankheit.

Die Fallzahlen sind in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt: Besonders viele Erkrankungen gibt es in Baden-Württemberg. In Bayern waren es in den ersten 35 Kalenderwochen 240 gemeldete Fälle.

Bundesland Fallzahl Baden-Württemberg 593 Bayern 240 Nordrhein-Westfalen 177 Niedersachsen 112 Hessen 37 Rheinland-Pfalz 26 Thüringen 19 Schleswig-Holstein 5 Sachsen 4 Sachsen-Anhalt 3 Berlin 2 Mecklenburg-Vorpommern 2 Hamburg 1 Brandenburg 0 Bremen 0 Saarland 0

Schlimmer noch war das Jahr 2012: Damals gab es im gesamten Jahr 2800 Infektionen mit dem Hantavirus.