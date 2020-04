Das Coronavirus bestimmt das Leben und die Diskussionen seit Wochen. Es herrscht große Unsicherheit über Verbreitung, Krankheitsverlauf und auch darüber, wie man sich am besten vor einer Ansteckung schützt.

Wie so oft in solchen Situationen kursieren inzwischen viele Behauptungen und Erklärungsversuche. Viele von ihnen sind zwar nicht richtig, aber richten keinen großen Schaden an. Andere hingegen können zu einer Gefahr für Leib und Leben werden.

Viele Gerüchte rund um Corona

Fast täglich ändert sich die Faktenlage - Wissenschaftler streiten sich zur Zeit über Erkentnisse zur Verbreitung und zur Behandlung von Covid-19. Einige Mythen und Gerüchte können aber bereits jetzt eindeutig widerlegt werden.