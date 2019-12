Handcremes im Öko-Test: Nivea, Balea, Weleda & Co. - Krebserregende Stoffe gefunden

Trockene, rissige Haut an den Händen macht vor allem im Winter keinen Spaß. Dagegen helfen dicke Handschuhe, um sich vor der Kälte zu schützen aber auch Handcremes, die für Feuchtigkeit und einen schützenden Fettfilm auf der Haut sorgen.

Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat nun 50 Handcremes aus Drogerien, Biofachhandeln, Supermärkten und Reformhäusern auf ihre Inhaltsstoffe getestet. Bekannte getestete Marken waren unter anderem Nivea, Kamill, Linola, Weleda und Balea.

Die Hälfte der Cremes wurden mit der Note "sehr gut" bewertet. Elf weitere wurden mit "gut" bewertet. Die Testergebnisse von neun Handcremes lassen jedoch zu wünschen übrig. Sie konnten nur mit "mangelhaft" und "ungenügend" bewertet werden.

Handcremes im Test: Naturkosmetik schnitt durchweg mit Note "sehr gut" ab

Öko-Test konzentrierte sich bei seinen Tests primär auf schädliche Inhaltsstoffe, die in den Produkten vorhanden sein könnten. Getestet wurde auf Mineralölbestände, mineralölbasierende Fette und Wachse, synthetische Polymere und den möglicherweise fortpflanzungsschädigenden Duftstoff Lilial.

Vor allem die Naturkosmetik-Produkte schnitten alle mit der Note "sehr gut" ab. Darunter fiel zum Beispiel die Handcreme der Marke "Alterra Naturkosmetik". Es konnten keine Mängel oder bedenkliche Inhaltsstoffe nachgewiesen werden. Mit einem Preis von 1,99 Euro bei 75 Millilitern liegt das Produkt im günstigeren Preisrahmen und ist in Rossmann-Filialen erhältlich.

Alterra Reichhaltige Handcreme

Auch Alviana Intensiv Handcreme mit Bio-Arganöl bekam die Note "sehr gut" und überzeugte durch einen guten Preis und keinerlei bedenkliche oder umstrittene Inhaltsstoffe. Sie ist vegan und, wie Alterras Variante, vor allem bei sehr trockener Haut zu empfehlen und daher besonders gut für den Winter.

Alviana Handcreme Intensiv Bio-Arganöl

Mit Hilfe von Bio-Mandelöl und Bio-Sheabutter spendet Lavera Naturkosmetik Basis Sensitiv Handcreme intensive Feuchtigkeit und sorgt für zarte, nicht strapazierte Haut. Es werden 100 Prozent natürliche Bio-Inhaltsstoffe verwendet und es wurden im Test keine bedenklichen Inhaltsstoffe gefunden.

Lavera Basis Sensitiv Handcreme

Öko-Test: Fünf weitere Marken, die mit "sehr gut" abschnitten

Alverde Intensiv Handcreme (bei DM erhältlich)

Aveo mit Bienenwachs Hand & Nagelbalsam (im Müller Drogeriemarkt erhältlich)

Bevola Handcreme Olive (bei Kaufland erhältlich)

Biocura hand-Intensiv-Pflege (bei Aldi Nord erhältlich)

Terra Naturi Handcreme Wildrose (im Müller Drogeriemarkt erhältlich)