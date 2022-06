Wie lange ist Kosmetik haltbar?

Schaden abgelaufene Cremes und Co der Haut?

Wann soltest du abgelaufene Produkte entsorgen?

Wir alle kennen es. Man hat so einige Produkte im Badezimmerregal und weiß nicht, ob diese noch gut sind. Wie alt war die Sonnencreme? Wann habe ich den Lippenstift gekauft? Hier ist es wichtig zu wissen, wie lange Kosmetika überhaupt haltbar sind und wann es notwendig wird, diese besser zu entsorgen.

Wie lange ist Kosmetik haltbar?

Wie lange Kosmetik haltbar ist, kann sehr unterschiedlich sein und hängt vom jeweiligen Produkt ab. So sind beispielsweise trockene Produkte wie Puder wesentlich länger haltbar als Lotions und Cremes. Natürlich hängt dies auch von anderen Faktoren ab, wie den Inhaltsstoffen oder wann das Produkt tatsächlich geöffnet wurde und unter welchen Bedingungen es gelagert wird.

Grundsätzlich gilt, dass Kosmetikprodukte weniger als 30 Monate haltbar sind. Auf der Verpackung des Produktes gibt es auch manchmal ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD), nach dem man sich richten kann. Doch nicht immer ist dieses tatsächlich angegeben. Auf den Produkten selbst befindet sich jedoch ein Symbol in Form eines Cremetiegels. Es hilft dir, wenn du die genaue Haltbarkeit deines Produktes ermitteln möchtest. Ein geöffneter Cremetiegel mit der Monatsangabe (zum Beispiel "12M") zeigt an, wie viele Monate das Produkt nach dem Öffnen haltbar ist.

Allerdings verhält es sich mit Kosmetikprodukten ähnlich wie mit Lebensmitteln. Das Mindesthaltbarkeitsdatum entspricht nicht der tatsächlichen Haltbarkeit, sondern ist die bis dahin garantierte Haltbarkeit des Herstellers. Demnach solltest du das jeweilige Produkt selbst noch einmal genau prüfen.

Wann soltest du abgelaufene Produkte entsorgen?

Wenn du dir nicht mehr sicher bist, ob und wann deine Kosmetika abgelaufen sind, kannst du dennoch an bestimmten Indizien erkennen, dass du bestimmte Produkte lieber entsorgen solltest:

Geruch: Rieche an dem Produkt. Riecht es nicht mehr frisch oder anders, als du es gewohnt bist? Dann besser wegwerfen.

Rieche an dem Produkt. Riecht es nicht mehr frisch oder anders, als du es gewohnt bist? Dann besser wegwerfen. Konsistenz: Bildet deine Creme oder ein anderes Produkt Klümpchen, verflüssigt sich oder sondert stark Öl ab, solltest du ebenfalls die Finger davon lassen.

Bildet deine Creme oder ein anderes Produkt Klümpchen, verflüssigt sich oder sondert stark Öl ab, solltest du ebenfalls die Finger davon lassen. Farbe: Farbveränderungen deuten auch darauf hin, dass bestimmte Wirkstoffe ihren Effekt verlieren und das Produkt zu alt ist.

Farbveränderungen deuten auch darauf hin, dass bestimmte Wirkstoffe ihren Effekt verlieren und das Produkt zu alt ist. Jucken und Brennen auf der Haut: Fühlt sich das Produkt unangenehm auf der Haut an, fängt diese zu jucken an oder brennt es nach kurzer Zeit? Schnell gründlich abschminken und die Produkte umgehend entsorgen!

Besteht dein Produkt die "Tests", kannst du es noch einige Zeit verwenden. Allerdings musst du bei Sonnencremes vorsichtiger sein, denn Produkte mit UV-Filter können in der Regel nach einem Jahr ihre Wirkung einbüßen. Achte daher bei Sonnenlotions, Cremes mit UV-Filter und Co lieber strenger auf die Haltbarkeit.

Schaden abgelaufene Cremes und Co der Haut?

Nutzt du tatsächlich einmal abgelaufene Kosmetika, kann das je nach Produkt und Inhaltsstoffen deiner Haut schaden. Die Folge können Ausschläge, Rötungen, Flecken, Akne oder andere Hautirritationen und Entzündungen sein. Das liegt vor allem an den enthaltenen Konservierungsstoffen. Verlieren diese mit der Zeit ihre Wirkung, können sich leicht Bakterien ausbreiten und das Produkt verunreinigen.

Ein anderer Grund sind die unterschiedlichen Wirk- und Inhaltsstoffe, welche bei abgelaufenen Produkten anders chemisch miteinander reagieren können. Diese veränderten Stoffe können die Haut irritieren und unter Umständen starke Entzündungen hervorrufen. Gerade Menschen mit sensibler und empfindlicher Haut sind dann von solchen Hautreizungen betroffen. In diesen Fällen empfiehlt es sich umgehend eine Hautärztin/einen Hautarzt aufzusuchen.

Um auf Nummer sicher zu gehen, solltest du daher niemals zu viele offene Produkte zu Hause haben. Verwende lieber wenige Cremes und Make-up und notiere dir auf dem Produkt einfach das Datum, an dem du es geöffnet hast. So verlierst du nie den Überblick über die Haltbarkeit. Lagere deine Produkte am besten an einem kühlen und dunklen Ort, sodass sie vor Feuchtigkeit und Licht geschützt sind. So wirst du keine Probleme mit abgelaufenen Kosmetika haben.