Milchalternativen werden immer beliebter. Ob wegen des Klimaschutzes, Tierwohls oder Unverträglichkeiten. Mittlerweile gilt sie als eine echte Alternative zur Kuhmilch. Aus einem Bericht des Milchindustrie-Verbands Deutschland geht hervor, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Milchprodukten in den letzten Jahren stetig gesunken ist. Ganz anders der Konsum von Pflanzenmilch: Laut dem Marktforschungsinstitut Innova wächst der Absatz von Pflanzendrinks Jahr für Jahr in rasantem Tempo. Bereits jetzt kaufe mehr als jeder dritte Haushalt in Deutschland pflanzliche Milchalternativen, erklärt Steven Brechelmacher von der GfK. Mehr als zwei Millionen Haushalte seien im vergangenen Jahr hinzugekommen. Nach den Datenanalysten von GfK und NielsenIQ stiegen sowohl der Umsatz als auch die Absatzzahlen im deutschen Einzelhandel im Jahr 2020 um mehr als 40 Prozent. "Insbesondere pflanzliche Drinks boomen und nehmen immer mehr Platz im Regal ein", sagte NielsenIQ-Expertin Corinna Ludwig der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Das liegt unter anderem daran, dass sich der Lebensstil der Menschen wandelt: Neben der zunehmenden Zahl an Vegetariern und Veganern, spielt der bewusste Konsum von Lebensmitteln eine immer größere Rolle. Das bestätigt auch der Konsumpsychologe Paul Bremer gegenüber der dpa. Er führt die gestiegenen Absatzzahlen auf ein gestiegenes Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit zurück. Insbesondere junge Menschen wollten bei dem eigenen Konsum anfangen. Die anhaltende Coronavirus-Pandemie habe diesen Effekt weiter verstärkt. Bremer erklärt, dass gerade jüngere Menschen die herkömmliche Landwirtschaft als intensiv wahrnehmen würden. Als Industrie, bei der Tiere massenhaft im Stall gehalten werden. "Die Milch ist nicht das Problem, sondern die Bilder, die mit der Milcherzeugung in Verbindung stehen", sagt der Experte des Kölner Rheingold-Instituts.

Milchwirtschaft reagiert auf die Umsatz-Rekorde der Alternativprodukte

Die deutsche Milchwirtschaft hat auf dieses enorme Wachstum bereits reagiert und indes die "Initiative Milch GmbH" gegründet. Damit solle "die Milch ins rechte Licht"gerückt werden. "Junge konsumierende fühlten sich zuletzt häufig von Hafer- oder Soja-Alternativen angesprochen, die hier auf höhere Marktanteile kommen als im Bevölkerungsschnitt. Die Milch muss digitaler werden, um hier Popularität zurückzugewinnen", schreibt Geschäftsführerin Kerstin Wriedt in einem Branchenbrief. Vor allem in Städten bestehe bei ihnen ein großer Aufklärungsbedarf über Produktion, Inhaltsstoffe und Vorteile der Milch. "Das Narrativ des 'Weißen Wunders' muss im urbanen Raum das des vermeintlichen Klimaschädlings Kuhmilch ablösen", heißt es.

Die statistischen Erhebungen der GfK belegen: Das Wachstum der Milchalternativen erstreckt sich auf alle Altersgruppen, macht sich aber insbesondere bei jüngeren Haushalten bemerkbar. Und das, trotz des durchschnittlich höheren Preises von 1,93 Euro je Kilogramm im Vergleich zu dem Durchschnittspreis klassischer Molkereiprodukte von 1,51 Euro je Kilogramm. "Die Haushalte sind bereit, höhere Durchschnittspreise dafür zu zahlen", stellt der GfK-Experte fest. Doch damit ist das Wachstum längst nicht abgeschlossen, schlussfolgert NielsenIQ-Expertin Ludwig. Abseits der Anbieter, die sich ausschließlich auf pflanzliche Produkte konzentrieren, erweitern auch immer mehr Milchprodukte-Hersteller ihr Sortiment um pflanzliche Alternativprodukte.

So will der schweizerische Nahrungsmittelkonzern Nestlé sein Geschäft mit pflanzlichen Milchalternativen in Europa durch seine neue Marke "Wunda" ausbauen. "Wunda"-Produkte werden laut Angaben des Herstellers auf Erbsenbasis entwickelt. Sie sollen zuerst in Frankreich, den Niederlanden und Portugal in die Läden kommen. Einen Starttermin für Deutschland gibt es noch nicht. Als Marktführer bei pflanzlichen Milchalternativen in Deutschland sieht sich mit großem Abstand der französische Konzern Danone mit seinem Geschäftsbereich Alpro und Produkten unter seiner Stammmarke. Aber auch für deutsche Molkereien sind solche Produkte ein Thema. Von der größten deutschen Molkereigenossenschaft DMK hieß es, man sehe in diesem Markt "keine Konkurrenz, sondern eine Chance, weitere Verbraucher zu erreichen." Dennoch kann es schwerfallen bei all den Angeboten und Produkten den Überblick zu behalten. Denn: Wie bei den meisten Angeboten ist auch im Bereich der Milchalternativen die Qualität der Produkte unterschiedlich.

Pflanzenmilch im Öko-Test: So gut sind Mandelmilch, Hafermilch und Sojamilch

Doch welche pflanzlichen Alternativen zur Milch sind nun am besten? Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat 15 verschiedene Pflanzendrinks, darunter 12 Bio-Produkte, untersucht. Getestet wurden acht Haferdrinks, fünf Sojadrinks und zwei Mandeldrinks. Im Labor wurden die Produkte hinsichtlich möglicher Schadstoffe und Gentechnik untersucht. Darüber hinaus machten die Experten eine Geschmacks- und Geruchsprobe. Das Ergebnis überrascht: Neun der getesteten Pflanzendrinks erhalten die Note "sehr gut", ein Milchersatzprodukt die Note "gut" und ein Produkt der wohl bekanntesten Marke besteht den Test nicht. Besonders die Haferdrinks überzeugten die Experten.

Der Haferdrink hat gegenüber seinen zwei Konkurrenten einen entscheidenden Vorteil: Hafer kann in Deutschland angebaut werden und bedarf keiner langen Transportwege, bis er beim Konsumenten ankommt. Hafermilch hat eine hellbraune Farbe und

ist für seinen intensiven Hafergeschmack bekannt. Alle neun getesten Haferdrinks, werden von den Produkttestern empfohlen. Sie weisen keine Probleme mit Gentechnik, Glyphosat oder bedenklichen Schwermetallen auf. Der umweltschonende Anbau ist laut den Experten ein großer Pluspunkt der Hafermilch. Sechs der getesteten Haferdrinks erhielten die Note "sehr gut". Preislich bewegen sich die Produkte zwischen 0,95 € (Aldi Süd) und 2,29 € (Natumi).

Mandelmilch: Die Herkunft ist entscheidend

Auch die Mandeldrinks überzeugten im Öko-Test. Frei von Pestiziden und bedenklichen Inhaltsstoffen schnitten sowohl die Mandelmilch von Aldi Nord, als auch die Mandelmilch von dm mit der Note "sehr gut" ab. Problematisch ist allerdings die Herkunft: Etwa 80 Prozent der verarbeiteten Mandeln kommen aus Kalifornien. Neben dem langen Transportweg, ist auch die Wasserversorgung der Hülsenfrüchte ein Problem: Für ein Kilo Mandeln werden bis zu 15.000 Liter Wasser benötigt. In Sachen Einkaufspreis, sind Mandeldrinks etwas teurer als Haferdrinks.

Sojamilch: Bekannteste Marke fällt durch

Die Sojadrinks schnitten eher mäßig ab. Lediglich ein Produkt, der "Berief Bio Soja Drink Naturell" besteht den Test mit "sehr gut". In der Sojamilch von Alpro stellten die Experten gentechnisch veränderte Soja-DNA fest. Dabei soll es sich um Verunreinigungen handeln. Ein weiterer Kritikpunkt des Labors ist der Nickelgehalt der Sojamilch. Sojabohnen speichern das im Boden vorkommende Schwermetall Nickel und dadurch kann es zu einem überdurchschnittlich hohen Nickelgehalt in den einzelnen Sojadrinks kommen. In den Produkten von Lidl, Edeka, Hofgut Storzeln und Alpro konnte ein hoher Nickelgehalt festgestellt werden.

Als einziger mit der Note "sehr gut" schnitt der Sojadrink der Marke "Berief" ab. Edeka, Lidl und Hofgut Sterzeln erhielten nur ein "befriedigend" und der Sojadrink von Alpro bestand den Test nicht.

