Haarausfall durch zu viel Arbeit? - Studie bestätigt Zusammenhang

Mit Haaren wird in unserer Gesellschaft Ästhetik, Schönheit und Jugend assoziiert. Für viele ist es daher schwer mit anzusehen, wenn die einst volle Haarpracht Stück für Stück dünner und vielleicht sogar die ein oder andere kahle Stelle am Kopf sichtbar wird.

Gerade Männer leiden viel unter kreisrundem Haarausfall. Einer neuen Studie der Sungkyunkwan University School of Medicine in Seoul zufolge, soll Stress und zu lange Arbeitszeiten den Haarausfall noch bekräftigen. Was steckt dahinter?

Psychologische Auswirkungen von Haarausfall

Wenn Männer unter kreisrundem Haarausfall leiden, ist dies zwar unschön, sie müssen sie sich im Regelfall aber trotzdem keine Gedanken über ihre physische Gesundheit machen. Oftmals wird jedoch unterschätzt, was für einen großen Einfluss die Krankheit auf die Psyche der Betroffenen hat.

Eine koreanische Studie hat bereits bestätigt, dass Menschen mit Haarausfall deutlich anfälliger für depressive Phasen und Stress sind, als Personen, die nicht an der Krankheit leiden. Weiterhin wurde ein schlechteres Selbstbild und wenig Selbstbewusstsein beobachtet. Diese Faktoren können das Leben der Betroffenen enorm beeinflussen.

Die Sungkyunkwan University School of Medicine in Seoul hat es sich mit ihrer neuen Studie daher zur Aufgabe gemacht, weitere Auslöser der Krankheit zu untersuchen, um bessere und frühzeitige Vermeidungsstrategien entwickeln zu können.