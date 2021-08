Geheimtipp: Rasur für volles Kopfhaar?

Nach zwei bis drei Tagen wachsen bereits Stoppeln

wachsen bereits Stoppeln Haarwachstum ist individuell

Haare wachsen durchschnittlich 1 bis 1,5 Zentimeter im Monat

Wir suchen nicht das Haar in der Suppe, sondern die richtige Antwort auf die Frage, ob Haare nach der Rasur dicker nachwachsen? Unsere Großeltern glaubten an diesen Haarwuchs-Mythos. Wie aber entsteht die Annahme, dass die Haare nach der Rasur dicker nachwachsen?

Omas Mythos: Eine haarige Angelegenheit

Die Haare, egal welche Haare, wachsen nach der Rasur nicht dicker nach, wie das Portal Gesundheit.de erklärt. Das sieht für uns nur so aus, weil wir mit der Rasur das Haar an einer dicken Stelle abschneiden und die relativ breite Schnittstelle bleibt. Normalerweise sehen wir an der Stelle nur die Haarspitze.

Wächst das Haar nach, hat es logischerweise nach der Rasur keine Haarspitze mehr und schiebt stattdessen die Schnittstelle an vorderster Stelle nach. Optisch wirkt diese Schnittstelle natürlich dicker als das Endstück eines nicht bearbeiteten Haares, der Haarspitze.

Wachsen nach ein paar Tagen die ersten Haarstoppel nach, könnte man tatsächlich glauben, die Haare seien dicker als zuvor. Auch an der Haardichte und an der Haarfarbe ändert sich nach einer Rasur ebenso nichts. Genauso, wie das Haar nach der Rasur dicker erscheinen kann, kann es auch dunkler und dichter aussehen. Auch hier greift wieder die optische Täuschung durch die nachwachsende Breite der Schnittstelle.

So schnell wachsen Haare.

Auch an der Wachstumsgeschwindigkeit ändert sich bei den Haaren nach einer Rasur nichts. Im Übrigen wird das Wachsen der Haare von deinen Genen gesteuert.

Haare von Asiaten wachsen in der Regel am schnellsten. Bei Mitteleuropäern wachsen die Haare durchschnittlich 0,3 bis 05, Millimeter am Tag, was ungefähr eineinhalb Zentimeter im Monat ausmacht.

Im Jahr wachsen unsere Haare im Durchschnitt 12 bis 15 Zentimeter.