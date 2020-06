Tucson vor 1 Stunde

Rapunzel-Syndrom

Haarbüschel in Magen und Darm: Ärzte diagnostizieren extrem seltene Krankheit

Eine Frau leidet an Verstopfung, Appetitlosigkeit und Erbrechen. Mit einem extrem angeschwollenen Bauch begibt sie sich ins Krankenhaus. Die Ärzte finden heraus, dass die Patientin am Rapunzel-Syndrom leidet - einer extrem seltenen Krankheit. Doch was hat es damit auf sich?